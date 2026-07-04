Raskošni minimalizam je hit ljeta 2026: Frizura koja podmlađuje, izgleda skupo, a pravi se za 3 minuta

Glavni trend ljeta 2026. podmlađuje lice i gotovo da ne zahtijeva oblikovanje, ovo je minimalizam koji izgleda skupo.

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Ponekad je najupečatljivija frizura ona koja djeluje potpuno prirodno. Zato je jedna moderna verzija klasičnog boba inspirisana skandinavskom estetikom zauzela centralno mjesto ljeta 2026. godine.

Frizura kombinuje čiste linije, suptilnu teksturu i prirodni volumen, čineći da lice izgleda svježe, mlađe i izražajnije, naziva se skandinavski ili skandi bob, već je progalšena jenom od najmodernijih ženskih frizura 2026, a stilisti su uvjereni da će biti savršen izbor za one koji cijene ležernu eleganciju.

Model i influenserka Hejli Biber se dugo smatra jednom od najvećih obožavateljki ovog izgleda, a vodeći brendovi aktivno koriste ovaj friz kako bi stvorili opušten, moderan i luksuzan izgled kul djevojke.

A šta je zapravo skandi bob?

Skandi bob je moderna verzija klasičnog boba, inspirisana skandinavskim pristupom ljepoti: minimalno oblikovanje, maksimalna prirodnost. Prema riječima stiliste Džejsona Koking, tajna ove frizure je savršeno definisan oblik, meke linije, prirodna tekstura i zdrav sjaj. Izgleda uredno i skupo.

Skandi bob je najprikladniji za one sa ravnom ili blago talasastom kosom. Ova struktura omogućava prirodno kretanje i opušten izgled.

Ako vam je kosa veoma kovrdžava, šišanje se i dalje može prilagoditi, ali će biti potrebna prilagođenija tehnika sa pažljivo izrađenim slojevima kako bi se održala karakteristična prozračnost i lakoća.

Šta da kažete svom frizeru

Ako odlučite da isprobate ovaj trend, zamolite svog stilistu da:

klasični bob sa ravnom linijom

blago omekšani krajevi

minimalan broj slojeva

prirodna tekstura bez prekomernog razređivanja ili stanjivanja.

Raskošni minimalizam je hit leta 2026

Izvor: Shutterstock

Glavni cilj je očuvanje prirodnog kretanja kose uz stvaranje jasnog, modernog oblika sa prelijepim sjajem.

Prije zakazanog termina, obavezno sačuvajte nekoliko fotografija opcija koje vam se sviđaju. Posebno je korisno pokazati primjere žena sa sličnim oblicima lica — na taj način stilista može preciznije prilagoditi frizuru vašim crtama lica.

Raskošni minimalizam je hit leta 2026

Izvor: Shutterstock

Kako da stilizujete skandinavski bob

Jedna od glavnih prednosti ove frizure je lakoća održavanja. Stilisti preporučuju nanošenje lagane pjene za volumen na vlažnu kosu, a zatim je osušiti fenom okruglom četkom , blago podižući kosu u korijenu. Najbolje je izbjegavati upotrebu pegle za ravnu kosu ili uvijača.

Skandi bob ne podrazumijeva savršeno ispravljenu ili pažljivo uvijenu kosu. Njegove glavne karakteristike su mekana, prirodna tekstura, lakoća kretanja i osećaj da kosa lepo pada sama od sebe.

Da biste upotpunili izgled, možete koristiti teksturirajući sprej - dodaće volumen, naglasiti oblik frizure i stvoriti taj blago razbarušen, ali stilski efekat koji se smatra jednim od obilježja moderne skandinavske lepote.

Pogledajte u našoj galeriji kako izgleda i koliko podmlađuje boemski bob:

Vidi opis Raskošni minimalizam je hit ljeta 2026: Frizura koja podmlađuje, izgleda skupo, a pravi se za 3 minuta Jedna boemska frizura briše godine i umor Dugački francuski bob sa razbarušenim talasima Jedna boemska frizura briše godine i umor Jedna boemska frizura briše godine i umor Jedna boemska frizura briše godine i umor Jedna boemska frizura briše godine i umor Jedna boemska frizura briše godine i umor Jedna boemska frizura briše godine i umor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock/DFree Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/printscreen/selenagomez Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock/DFree Br. slika: 8 8 / 8

Ako ste željeli da osvježite svoj izgled bez drastičnih promena, skandinavski bob može biti prava frizura koja će osvježiti vaš izgled, istaći crte lica i olakšati svakodnevno oblikovanje.