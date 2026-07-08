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Omiljena frizura devedesetih je ponovo trendi: Konturiše lice bez šminke, održava se lako

Omiljena frizura devedesetih je ponovo trendi: Konturiše lice bez šminke, održava se lako

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Stepenasto šišanje je ponovo hit.

Stepenasta frizura ponovo modni hit Izvor: Shutterstock

Slavna manekenka Điđi Hadid dugi niz godina je nosila bob frizuru, koja je vremenom postala njen zaštitni znak. Međutim, čini se da joj je kratka kosa dosadila, te je odlučila da je pusti i potom oblikuje u frizuru koja je devedesetih bila jedna od najpopularnijih.

U pitanju je stepenasta frizura sa slojevima u obliku srca, koja uokviruje lice i omekšava crte svojim nežnim slojevima i daje kosi raskošni volumen.

Osim toga, ova frizura vizuelno "konturiše" lice i naglašava jagodice. Ova frizura posebno lepo izgleda u kombinaciji sa središnjim razdeljkom jer dodatno podiže volumen pri korijenu, prenosi Najžena. Frizura je oblikovana velikom okruglom četkom, a pramenovi su tokom hlađenja bili učvršćeni ukosnicama kako bi zadržali punoću. Završni korak bilo je lagano razbarušivanje prstima i malo laka za kosu, čime je postignut onaj nenametljiv, luksuzni izgled kakav poslednjih sezona dominira.

Izvor: Instagram / gigihadid

Ovakvo slojevito šišanje posebno dolazi do izražaja na višedimenzionalnim nijansama plave kose kakve nosi Điđi Hadid. Različite dužine dodatno naglašavaju svijetlije i tamnije tonove, zbog čega kosa deluje još gušće i živahnije.

Osim što izgleda efektno, ova frizura je i vrlo praktična. Zbog prirodnog volumena zahtijeva manje vremena za stilizovanje, što je čini idealnim izborom za letnje mesece kada većina želi postići dotjeran izgled uz minimalan trud.

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frizura moda

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