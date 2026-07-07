Detektivi, trileri i mračne tajne: Najbolje iz svijeta azijske i evropske produkcije

U posljednje vrijeme sve više na "discover-u" primijećujemo naslove sa Kinopoiska, što je ruski ekvivalent IMDb-u ili Rotten Tomatoes-u.

Izvor: printscreen/youtube/Netflix K-Content/Netflix

Interesantno je da, kada pogledate liste ruskih filmskih sajtova, dominiraju azijski prijedlozi među kojima ima i korejskih i japanskih filmova i serija, a u nastavku pogledajte koji naslovi najčešći na listama najgledanijih:

1. If wishes could kill

Misteriozna mobilna aplikacija koja obećava ispunjenje bilo koje želje munjevito postaje popularna među srednjoškolcima. Ova naizgled bezazlena igra pretvara se u jezivu noćnu moru kada jedan od tinejdžera dobije peticu na pismenom iz matematike, a već sutradan prereže sebi grkljan pred cijelim razredom. Preživeli prijatelji shvataju surovu istinu: za svaku ispunjenu želju, digitalni algoritam traži njihov sopstveni život.

2. Something very bad is going to happen

Something Very Bad Is Going to Happen trejler Izvor: YouTube

Predstojeće vjenčanje Rejčel i Nikija trebalo je da bude savršena proslava, zbog čega mladenci odlaze na izolovano porodično imanje u zavejanom dijelu države Njujork. Međutim, iščekivanje najznačajnijeg događaja brzo smenjuje paranoja kada na površinu isplivaju mračne tajne mladoženjine porodice. Kako dani prolaze, zloslutni znaci i sve veća tenzija pretvaraju idilično slavlje u živu noćnu moru iz koje nema izlaza.

3. The Boroughs

The Boroughs Izvor: Netflix

Ovo je možda i najkomercijalniji prijedlog koji smo videli na listama, i definitivno je riječ o seriji oko koje su se lomila koplja mjesecima unazad.

Miran i živopisan starački dom, skriven u prostranstvima pustinje Novog Meksika, djeluje kao savršeno mjesto za bezbrižne penzionerske dane. Međutim, spokojan život stanara biva poljuljan kada slučajno razotkriju zlokobnu zavjeru iza savršene fasade ove ustanove. Grupa ekscentričnih penzionera ubrzo se suočava sa zastrašujućom natprirodnom prijetnjom koja želi da im ukrade ono najdragocjenije i najdeficitarnije - vreme. Sada moraju da udruže snage kako bi se suprotstavili zlu.

4. Detective Hole

Brutalni zločini misterioznog ubice na ulicama Osla guraju čitav grad u iskonski strah. Istraga je povjerena Hariju Holeu, nevjerovatno talentovanom, ali duboko traumatizovanom inspektoru koji svakodnevno vodi bitku sa sopstvenim demonima. Posao mu dodatno otežava korumpirani kolega iz odjeljenja, Tom Voler. Uhvaćen u opasnoj igri na dva fronta, detektiv mora da rasplete mrežu laži prije nego što manijak ponovo napadne.

5. Museum of Innocence (Masumiyet Müzesi)

U živopisnom Istanbulu 1970-ih godina, stabilan i predvidiv život Kemala, mladog i bogatog biznismena koji se priprema za ugovoreni, profitabilni brak, iznenada se ruši kao kula od karata. Slučajni susret u malom butiku sa siromašnom, dalekom rođakom Fusun budi u njemu nezaustavljivu strast koja brzo prerasta u tajnu i zabranjenu aferu. Ovaj iznenadni nalet emocija potpuno ga izbacuje iz kolosijeka, pretvarajući prolaznu zaljubljenost u razarajuću opsesiju koja preti da uništi sudbine obje porodice.

6. The Art of Sarah

Sara Kim, uticajna direktorka azijskog ogranka prestižnog modnog brenda, poznata je po besprekornoj reputaciji i tajnovitoj prirodi. Njen luksuzan život se okreće naglavačke kada u šahtu jednog elitnog naselja bude pronađeno tijelo nepoznate žene, za koju se sumnja da je zapravo Sara. Pedantni inspektor Park Mu-kjang preuzima ovaj zamršeni slučaj i ubrzo otkriva šokantne kontradiktornosti u biografiji uspješne poslovne žene, čiji se čitav identitet ispostavlja kao vješto skrojena iluzija.

7. Straight to Hell

U posleratnom Japanu, mlada Kazuko napušta školu kako bi pobjegla od siromaštva i počinje da radi u noćnim klubovima za odrasle. Mukotrpnim trudom uspeva da napreduje od obične hostese do vlasnice uspešnih lokala u elitnoj četvrti Ginza, usput magistrirajući umjetnost manipulacije ljudskim emocijama. Zahvaljujući oštrom umu i sposobnosti da "pročita" ljude, ubrzo postaje najpoznatija proročica u zemlji čije savjete traže milioni. Međutim, iza tog blistavog uspjeha počinju da se kriju mračne glasine i kriminalne tajne.

8. Notes from the Last Row

Razočarani profesor književnosti He Mun-oh, čija je spisateljska karijera doživela težak krah, neočekivano otkriva nevjerovatan talenat kod povučenog studenta iz posljednje klupe. Fasciniran njegovim darom, profesor mu nudi privatne časove. Međutim, kako sve više uranja u studentove zastrašujuće realistične priče, granica između mentorstva i bolesne opsesije brzo počinje da se gubi.

9. Teach you a lesson

Krajem 1999. godine, dok u društvu raste napetost zbog glasina o predstojećoj apokalipsi, miran život u gradiću Hesong biva okrenut naglavačke. Nekoliko sasvim običnih meštana iznenada dobija nesvakidašnje supermoći. Potpuno nespremni za ovakav dar, ovi trapavi autsajderi primorani su da osnuju ekscentrični tim kako bi se suprotstavili moćnom negativcu koji prijeti da uništi njihov dom na pragu novog vijeka.

10. Let this serve as a lesson to you

Kada tradicionalne metode discipline zakažu, država osniva specijalni Biro za zaštitu prava na obrazovanje. Iskusni inspektor Na Hva-jin dobija neograničena ovlašćenja kako bi uveo red u najproblematičnije škole u zemlji. Dolaskom u srednju školu koja je ogrezla u nasilju i bezakonju, on primjenjuje surove i beskompromisne mjere protiv agresivnih siledžija, stavljajući im do znanja da će od sada svaki prestup debelo platiti.