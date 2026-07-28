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Otac ubio suprugu i šestoro djece, pa zapalio kuću i presudio sebi: Porodični masakr u Mičigenu, policija zatekla horor

Otac ubio suprugu i šestoro djece, pa zapalio kuću i presudio sebi: Porodični masakr u Mičigenu, policija zatekla horor

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Policija je na lice mjesta stigla nakon prijave da se iz kuće širi bijeli dim.

Muškarac ubio suprugu i djecu u Mičigenu Izvor: društvene mreže

Muškarac je ubio svoju suprugu i šestoro djece, a zatim izvršio samoubistvo, nakon čega je zapalio porodičnu kuću u američkoj saveznoj državi Mičigen.

Tijela Kristofera i Amande Karolkijevič, kao i njihovo šestoro djece uzrasta od pet do 15 godina, pronađena su u njihovoj porodičnoj kući u naselju Grand Hejven Taunšip.

Kapetan kancelarije šerifa okruga Otava, Džejk Sparks, izjavio je na konferenciji za novinare da su sve žrtve usmrćene vatrenim oružjem.

"Istraga u ovom trenutku pokazuje da je riječ o ubistvu i samoubistvu, pri čemu je požar podmetnut nakon ubistava", rekao je Sparks.

Prema navodima kancelarije šerifa, postoje indicije da je požar namjerno izazvan na više mesta u kući posle zločina, ali se okolnosti i dalje istražuju.

"Ovo je nezamisliva tragedija koju možda nikada nećemo u potpunosti razumjeti", saopštio je šerif Erik DeBur.

Policija je na lice mjesta stigla nakon prijave da se iz kuće širi bijeli dim. Sparks je tada opisao situaciju kao "veoma složenu".

Amanda je radila kao zamenska učiteljica u osnovnoj školi, a kolege i porodica opisivali su je kao brižnu i posvećenu osobu koja je voljela svoju porodicu i učenike. 

Njena majka i očuh, Beki i Stiv Lovvil, poručili su: "Cijenili smo svaki trenutak koji smo proveli sa njom i njeno šestoro djece. Riječi ne mogu da opišu našu tugu."

U objavi lokalnog školskog okruga iz januara navedeno je da je Amanda "uvijek činila više nego što se od nje očekivalo, posebno kada su učenici prolazili kroz težak period, pokazujući empatiju, strpljenje i brigu".

Amanda i Kris upoznali su se 2008. godine dok su radili u jednoj kompaniji za proizvodnju pića, a vjenčali su se u avgustu 2009. godine.

Prvo dijete dobili su 2011. godine, što je Amanda tada opisala kao "najlepši dan u mom životu (do sada)". Tokom narednih godina dobili su još dvojicu sinova, potom usvojili dvije djevojčice, a kasnije dobili i još jednog biološkog sina. Slomljeni članovi porodice oprostili su se od svojih najmilijih.

Amandina sestra Moli Cesna izjavila je: "Sve je kao u magli. Molim vas, nastavite da se molite za nas dok pokušavamo da shvatimo šta se dogodilo. Naša srca su potpuno slomljena. Reč 'tragedija' nije dovoljna da opiše ovo."

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SAD ubistvo

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