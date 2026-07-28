logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Federalni Parlament usvojio tri zakona za pristupanje BiH SEPA sistemu

Federalni Parlament usvojio tri zakona za pristupanje BiH SEPA sistemu

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (FBiH) usvojio je danas usaglašeni tekst tri zakona neophodna da BiH ispuni uslove za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA).

shutterstock_2549903399.jpg Izvor: Shutterstock

Riječ je o zakonima o platnim uslugama, elektronskom novcu i računima za plaćanje, koji su ranije usvojeni i u Domu naroda Parlamenta FBiH.

BiH je jedna od rijetkih zemalja koje nisu dio jedinstvenog evropskog prostora plaćanja u evrima i zbog toga godišnje gubi više od 100 miliona evra na transakcijama iz inostranstva.

Na danas održanoj vanrednoj sjednici prihvaćen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim je planirano uvođenje redovnog mjesečnog dodatka za ratne veterane u FBiH.

Riječ je o novom pravu za te kategorije, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda federalnog Parlamenta, čije je zasjedanje najavljeno za četvrtak, 30. jula.

Procjenjuje se da bi pravo na dodatak imale 383.000 korisnika, te da bi za njegovu isplatu trebala godišnje 234 miliona KM iz budžeta FBiH. Plan je da isplata počne od 1. januara iduće godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

evro sistem plaćanje parlament FBiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ