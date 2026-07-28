Federalni Parlament usvojio tri zakona za pristupanje BiH SEPA sistemu

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (FBiH) usvojio je danas usaglašeni tekst tri zakona neophodna da BiH ispuni uslove za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA).

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Riječ je o zakonima o platnim uslugama, elektronskom novcu i računima za plaćanje, koji su ranije usvojeni i u Domu naroda Parlamenta FBiH.

BiH je jedna od rijetkih zemalja koje nisu dio jedinstvenog evropskog prostora plaćanja u evrima i zbog toga godišnje gubi više od 100 miliona evra na transakcijama iz inostranstva.

Na danas održanoj vanrednoj sjednici prihvaćen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim je planirano uvođenje redovnog mjesečnog dodatka za ratne veterane u FBiH.

Riječ je o novom pravu za te kategorije, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda federalnog Parlamenta, čije je zasjedanje najavljeno za četvrtak, 30. jula.

Procjenjuje se da bi pravo na dodatak imale 383.000 korisnika, te da bi za njegovu isplatu trebala godišnje 234 miliona KM iz budžeta FBiH. Plan je da isplata počne od 1. januara iduće godine.