Google mijenja Play Store: Korisnici će moći da biraju kako plaćaju aplikacije i pretplate

Google od 30. juna uvodi velika pravila za Play Store koja programerima omogućavaju alternativne sisteme plaćanja i direktno usmjeravanje korisnika na spoljne sajtove. Iako će imati više slobode, osnovna naknada za korišćenje prodavnice ostaje na snazi.

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Google mijenja način na koji funkcioniše ekonomija Android aplikacija i otvara Play Store za alternativne sisteme plaćanja i direktne linkove ka spoljnim sajtovima. Nova pravila rezultat su dugog antimonopolskog spora sa kompanijom Epic Games, a primjena počinje 30. juna 2026. godine u SAD, Velikoj Britaniji i Evropskom ekonomskom prostoru.

Najveća promjena odnosi se na dosadašnji model provizije od 30%. Umjesto jedinstvene naknade, Google uvodi dvije odvojene stavke: osnovnu naknadu za korišćenje Play Store platforme i dodatnu naknadu za obradu plaćanja kroz Google sistem.

Programeri će moći da prikažu sopstveni ekran za izbor načina plaćanja, ponude alternativne usluge plaćanja unutar aplikacije ili korisnika preusmjere na eksternu stranicu. To znači da kupac više neće morati obavezno da koristi Google Play naplatu kada kupuje digitalni sadržaj ili pretplatu.

Google Play Store dopušta alternativne sisteme plaćanja

Za prvih milion dolara godišnjeg prihoda osnovna naknada biće 10%. Iznad tog praga, stopa će iznositi do 20% za nove kupovine unutar aplikacije, dok će za pretplate sa automatskim obnavljanjem ostati 10%.

Važno je, međutim, da Google ni uz spoljni sistem naplate ne ukida osnovnu proviziju. Programer izbjegava samo dodatnu naknadu od 5% koju Google naplaćuje kada se koristi njegov sistem za obradu transakcija, poreze i bezbjednost plaćanja.

Drugim riječima, aplikacija koja koristi Google Play naplatu plaćaće osnovnu naknadu plus dodatnih 5%. Aplikacija koja koristi sopstveni sistem ili vodi korisnika na spoljni sajt zadržava obavezu plaćanja osnovne Play Store naknade, ali izbjegava dio vezan za Googleovu obradu transakcije.

Promjene će se uvoditi postepeno. Poslije SAD, Velike Britanije i Evropske unije, nova pravila stižu u Australiju, zatim u Japan i Južnu Koreju. Ostatak svijeta trebalo bi da pređe na novi model do 30. septembra 2027. godine.

Google priprema i dodatne programe za programere. Postojeći Games Level Up i novi Apps Experience program trebalo bi da ponude dodatna umanjenja naknada aplikacijama i igrama koje su dobro prilagođene tablet računarima i pametnim televizorima, Android Auto sistemu i drugim uređajima, uz ispunjavanje propisanih standarda performansi.

Nova pravila predstavljaju značajno popuštanje kontrole nad Play Store sistemom. Programeri dobijaju veću slobodu u naplati i mogu da zadrže veći dio prihoda, dok će korisnici imati više izbora pri kupovini. Ipak, Play Store ni uz spoljna plaćanja ne postaje besplatna distribuciona platforma, jer Google zadržava osnovnu naknadu za pristup prodavnici i njenim servisima, prenosi Benchmark.