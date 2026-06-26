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Egzodus iz Google-a: Nobelovac i ključni tvorci Gemini modela prešli u tabor velikog rivala

Egzodus iz Google-a: Nobelovac i ključni tvorci Gemini modela prešli u tabor velikog rivala

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Odliv AI stručnjaka iz Google-a se nastavlja, a konkurencija to koristi.

stručnjaci iz gugla prelaze u antropic Izvor: f11photo / Shutterstock.com

Vrhunski istraživači vještačke inteligencije (AI), Jonas Adler i Aleksander Pricel, napuštaju Google kako bi prešli u Anthropic, prenose mediji. Prema ovom izvještaju, Adler i Pricel su imali ključne uloge u razvoju Google-ovog modela Gemini.

Samo nekoliko dana nakon što je Šazir objavio svoju odluku, direktor Google DeepMind-a, Džon Džamper, izjavio je da napušta Google i prelazi u Anthropic. Zajedno sa izvršnim direktorom DeepMind-aDemisom Hasabisom, Džamper je dobio Nobelovu nagradu za hemiju 2024. godine za svoj rad na AlphaFold-u, sistemu koji može da predvidi 3D strukturu proteina na osnovu sekvenci aminokiselina.

Kako se OpenAI i Anthropic pripremaju za izlazak na berzu, ovaj trend bi mogao da se nastavi - ovo je odličan trenutak da ove kompanije privuku vrhunske AI talente obećanjem udjela u vlasništvu akcija.

Izvor: B92

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Tagovi

google vještačka inteligencija konkurencija

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