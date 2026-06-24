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Zatvaraju se vrata za vještačku inteligenciju: Wikipedia odbija da prepusti članke algoritmima

Zatvaraju se vrata za vještačku inteligenciju: Wikipedia odbija da prepusti članke algoritmima

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
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Dok razni modeli vještačke inteligencije masovno koriste besplatan sadržaj onlajn enciklopedije za treniranje svojih modela, suosnivač platforme Džimi Vejls ističe da su "halucinacije" i dalje ogroman problem.

Wikipedia odbija vještačku inteligenciju Izvor: IB Photography / Shutterstock.com

Onlajn enciklopedija Wikipedia ograničiće upotrebu vještačke inteligencije u procesu uređivanja članaka na svojoj platformi, izjavio je njen suosnivač Džimi Vejls, dodajući da ne vjeruje dovoljno toj tehnologiji.

"Nećemo dozvoliti da AI direktno uređuje naše članke jer zaista ne možemo dovoljno da joj vjerujemo", objasnio je on na marginama događaja koji je organizovala kompanija Octopus Energy u Londonu.

Platforma, međutim, ne isključuje korišćenje AI za praćenje određenih sporednijih tema. Dok Wikipedia teži da ograniči ulogu vještačke inteligencije u svom poslovanju, sama AI koristi sadržaj ove onlajn enciklopedije kako bi odgovorila na pitanja korisnika.

Vejls je ukazao da je, uprkos padu komunikacije među ljudima za 8%, što se povezuje sa konkurencijom vještačke inteligencije, vidljivo povećanje broja posjeta Wikipedia-i od strane AI botova.

On je takođe član upravnog odbora fondacije Wikimedia, osnovane 2003, koja se oslanja na donacije, a ne na posjete korisnika.

Sajt Wikipedia kreiran je 2001. godine i nalazi se među deset najposjećenijih na svijetu.

Wikipedia je takođe potpisala sporazume sa nekoliko tehnoloških giganata. Iako njen sadržaj ostaje besplatan, sajt traži od kompanija koje se bave vještačkom inteligencijom i koje je bombarduju milionima upita da joj nadoknade njihov "fer udio" u kompjuterskoj snazi koja se koristi za obradu ove količine upita.

Suosnivač Wikipedia-e nije otkrio tačnu vrijednost sporazuma, ali je rekao da je prilično zadovoljan napretkom u ovoj oblasti.

"Postigli smo veliki uspjeh sa mnogim važnim igračima i počinjemo da blokiramo one koji se ne ponašaju kako treba", zaljučio je on.

(021/Smartlife)

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Tagovi

vještačka inteligencija AI wikipedia

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