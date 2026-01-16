Wikipedia proslavila 25. rođendan: Evo ko stoji iza najpoznatije onlajn enciklopedije

Wikipedia obilježava 25 godina rada i prvi put stavlja u fokus urednike koji stoje iza najveće baze znanja na internetu.

Izvor: IB Photography / Shutterstock.com

Wikipedia slavi 25 godina postojanja. Od skromnog sajta koji je 2001. počeo sa 100 stranica, onlajn enciklopedija se pretvorila u jedan od najvećih izvora informacija na internetu. Platforma danas ima više od 65 miliona članaka na brojnim jezicima, koji bilježe oko 15 milijardi pregleda svakog mjeseca.

Povodom godišnjice, projekat je odlučio da pokaže ko zapravo stoji iza ove ogromne količine informacija. Wikimedia, neprofitna organizacija koja podržava Wikipedia-u, objavila je seriju kratkometražnih dokumentarnih filmova posvećenih osmorici njenih ključnih urednika.

Izvor: wikimedia

Među njima su saradnik pod pseudonimom Hurricane Hank, koji je počeo da uređuje članke na Wikipedia-i 2005. godine i dao značajan doprinos članku o uraganu Katrina, kao i lekarka iz Indije Nita (Netha), koja koristi svoje medicinsko znanje u borbi protiv dezinformacija povezanih sa pandemijom COVID-19.

Mini-serijal govori i o Džoan (Joanne) iz Velike Britanije, koja je pokrenula inicijativu za izradu Wikipedia stranice posvećene Eloiz Batler, osnivačici prve javne bašte divljeg cvijeća u SAD. Još jedan urednik, pod imenom Gejb (Gabe), fokusira se na predstavljanje potpune i tačne informacije u enciklopediji o istorijskim ličnostima afroameričkog porijekla.

Izvor: wikimedia

Wikimedia Foundation je objavila i digitalnu "vremensku kapsulu" sa audio zapisom osnivača Wikipedia-e Džimija Velsa, koji govori o važnim momentima iz istorije sajta, uključujući trenutak kada su se serveri platforme gotovo srušili nakon što je sajt bio preplavljen porukama korisnika poslije smrti Majkla Džeksona 2009. godine.

Kako navodi The Verge, uprkos rastućoj popularnosti, Wikipedia se posljednjih godina suočava sa stalnim izazovima, naročito od strane političara koji optužuju sajt za pristrasnost. Ipak, projekat nastavlja da funkcioniše punim kapacitetom kao neprofitna inicijativa zasnovana na principima otvorenosti i zajedničkog uređivanja. Sajt ima više od 1,5 milijardi jedinstvenih korisnika svakog mjeseca.

Džimi Vels je istakao da je Wikipedia postala "temelj znanja na internetu" i da je pokazala kako zajednički napori, zasnovani na poverenju i saradnji, mogu da ostvare ono što je nekada delovalo nemoguće.