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Apple ukida podršku za dio starijih satova: Na listi i prvi Apple Watch Ultra

Apple ukida podršku za dio starijih satova: Na listi i prvi Apple Watch Ultra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Novi operativni sistem watchOS 27 donosi brojne funkcije zasnovane na vještačkoj inteligenciji, ali i kraj pune podrške za pojedine starije Apple Watch modele, uključujući i prvi Ultra sat.

Apple Watch Ultra ostaje bez watchOS 27: Evo koji satovi gube podršku Izvor: YouTube / Apple

Kompanija Apple predstavila je početkom mjeseca na konferenciji WWDC26 novi operativni sistem watchOS 27, koji će korisnicima biti dostupan na jesen. Ipak, uz nove funkcije stiže i vijest koja se neće dopasti vlasnicima pojedinih starijih Apple Watch uređaja.

Naime, Apple će sa novim sistemom ukinuti podršku za određene modele pametnih satova, među kojima se našao i prvi Apple Watch Ultra. Ovaj uređaj predstavljen je krajem 2022. godine kao premijum model namijenjen zahtjevnijim korisnicima, a njegova početna cijena iznosila je 800 dolara.

Vlasnici satova koji neće podržavati watchOS 27 moći će i dalje da koriste svoje uređaje, ali će od jeseni dobijati samo bezbjednosna ažuriranja. Nove funkcije i mogućnosti koje donosi najnoviji operativni sistem neće im biti dostupne.

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Povodom nezadovoljstva dijela korisnika, tehnološki portal TechRadar zatražio je pojašnjenje od kompanije Apple. Kejt Duli, zadužena za marketing zdravstvenih proizvoda i Apple Watch uređaja, objasnila je da kompanija pri razvoju novih sistema prioritet daje stabilnosti i performansama.

"Kompanija sa svakim novim softverskim izdanjem želi da osigura najbolje moguće korisničko iskustvo. Zbog toga su brzina rada i stabilnost sistema uvijek na prvom mjestu", rekla je Duli.

Prema njenim riječima, nove funkcije u watchOS 27 zahtijevaju znatno snažniji hardver nego ranije generacije uređaja.

"Nove mogućnosti, posebno one povezane sa Siri AI sistemom i naprednim gestovima upravljanja, najbolje funkcionišu na modelima Apple Watch Series 9 i novijim uređajima. Potpuno su podržani i Apple Watch Ultra 2, kao i Apple Watch SE treće generacije", navela je Duli.

Dodala je da će stariji satovi i dalje moći bez problema da se povežu sa najnovijim iPhone uređajima, te da će nastaviti da dobijaju bezbjednosne ispravke.

Odluka kompanije ponovo je otvorila raspravu o životnom vijeku modernih tehnoloških uređaja. Iako Apple tvrdi da je riječ o tehničkoj nužnosti, dio korisnika smatra da je prerano da podršku izgubi uređaj poput prvog Apple Watch Ultra modela, koji je na tržištu prisutan manje od četiri godine.

Prema navodima portala GSMArena, korisnici modela Series 8 i starijih generacija, kao i vlasnici prve generacije Ultra sata i starijih SE modela, mogli bi uskoro da razmisle o nadogradnji uređaja ukoliko žele da koriste najnovije funkcije koje Apple priprema za jesen.

(MONDO/GSMArena)

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Tagovi

Apple smart watch vještačka inteligencija podrška

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