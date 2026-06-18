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Apple ne može da izdrži pritisak, spremaju se poskupljenja

Apple ne može da izdrži pritisak, spremaju se poskupljenja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Zbog drastičnog skoka troškova u lancu snabdijevanja, gdje proizvodnja memorije i naprednih čipova konstantno poskupljuje, američki gigant je primoran da promijeni dosadašnju strategiju.

Poskupljuju mac i ipad Izvor: Jakob Berg / Shutterstock.com

Apple više ne može da izbjegava poskupljenje svojih uređaja, tvrdi novi izvještaj. Iako su kompanije poput giganta iz Kupertina i Samsunga do sada uspješno apsorbovale rastuće troškove komponenti, pritisak na tržištu postao je preveliki.

Nekoliko proizvođača već je podiglo cijene svojih uređaja zbog poskupljenja komponenti. Najveći udar dolazi iz lanca snabdijevanja, gdje su troškovi proizvodnje memorije i čipova u konstantnom porastu.

Kako piše The Wall Street Journal, koji se poziva na ekskluzivni intervju sa odlazećim izvršnim direktorom Timom Kukom, očekuje se da će Apple povećati cijene određenih proizvoda u bliskoj budućnosti. Najveće promjene prvo bi mogle da pogode Mac i iPad liniju.

Ipak, izvještaj navodi da konkretan datum poskupljenja nije poznat, kao ni tačan spisak proizvoda koji će prvi poskupiti. Slična neizvjesnost prati i ostatak portfolija kompanije.

Takođe se navodi i da bi novi telefoni mogli da budu pogođeni promjenama. Očekuje se da bi buduća iPhone 18 Pro serija mogla koštati više od aktuelnih iPhone 17 Pro modela.

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Apple poskupljenja

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