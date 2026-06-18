Laptop vam radi očajno sporo? Razlog je možda greška koju mnogi prave

Kada računar iznenada uspori, većina korisnika problem traži u skupim komponentama, ali odgovor može biti i mnogo prostiji.

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Kada laptop iznenada postane spor, većina korisnika odmah posumnja na procesor, RAM memoriju ili SSD disk. Međutim, uzrok problema često može biti nešto mnogo jednostavnije - baterija.

Moderni laptopovi neprestano balansiraju između performansi i trajanja baterije. Zbog toga Windows i drugi operativni sistemi često automatski smanjuju snagu procesora kako bi štedjeli energiju. Rezultat je računar koji djeluje sporije nego što bi trebalo, čak i kada nema nikakav ozbiljan kvar.

Jedno od prvih rješenja koje stručnjaci preporučuju jeste promjena režima napajanja na "Best Performance". Na taj način sistem daje prednost brzini rada umjesto uštedi energije, što može značajno poboljšati odzivnost računara.

Zanimljivo je da ponekad čak i blago ograničavanje maksimalne brzine procesora može da poboljša performanse. Razlog je takozvani "thermal throttling": kada se procesor pregrije, laptop automatski smanjuje njegovu brzinu kako bi spriječio oštećenja, a smanjenjem temperature moguće je održati stabilnije performanse tokom dužeg perioda.

Problem može da bude i neadekvatan punjač. Ako koristite punjač manje snage od one koju proizvođač preporučuje, laptop može ograničiti performanse kako bi se prilagodio raspoloživoj energiji. Pored sporijeg rada, to često dovodi i do sporijeg punjenja baterije.

Važnu ulogu igra i samo stanje baterije. Istrošena baterija koja više ne može da isporuči potrebnu količinu energije može natjerati sistem da smanji performanse. Isto važi i za slučajeve kada se baterija pregrijava tokom punjenja.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da korisnici povremeno provjere "zdravlje" baterije i koriste originalni ili sertifikovani punjač. U mnogim slučajevima upravo to može riješiti problem sporog laptopa bez skupih popravki ili zamjene komponenti.

(B92/Smartlife)