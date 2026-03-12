logo
Zatišje pred buru: Laptopovi bi mogli da poskupe čak 40% ove godine

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

TrendForce upozorava da bi rast cijena procesora, RAM-a i SSD-a mogao da pogura cijenu laptopova za skoro 40%.

Laptopovi bi mogli da poskupe čak 40% ove godine Izvor: Shutterstock

Ljubitelji računarskog hardvera navikli su na povremena poskupljenja, ali najnovije prognoze za 2026. godinu donose neočekivano mračnu sliku za sve koji planiraju kupovinu novog laptopa.

Prema izvještaju analitičarske firme TrendForce, kombinacija rasta cijena procesora i hronične nestašice memorije mogla bi da dovede do nezapamćenog skoka finalnih cijena uređaja - za skoro 40%.

Glavni problem više nije samo u grafičkim kartama, već u samom "srcu" svakog prenosnog računara. Izveštaj napominje da troškovi tri ključna elementa - procesora, RAM-a i SSD-a - rastu eksponencijalno.

Najzabrinjavajuće vesti stižu iz kompanije Intel. Tehnološki gigant je već podigao cene određenih procesora za preko 15%, a planira se dodatno poskupljenje i drugih modela u drugom kvartalu 2026. godine.

Da bi se razumjelo zašto će krajnji korisnik biti toliko pogođen, treba pogledati promjenu u strukturi troškova proizvodnje. U normalnim uslovima, memorije čine oko 15% cijene proizvodnje jednog laptopa, ali se očekuje da će početkom 2026. taj udio preći 30%.

Izvor: TrendForce

Ako uzmemo za primer standardni laptop koji danas košta oko 800 evra, situacija izgleda prilično nepovoljno. U ovim nepovoljnim uslovima, ukupan udeo procesora i memorije u njegovoj cijeni porašće sa 45% na 58%. Ako proizvođači poput Dell-a, HP-a ili Asus-a odluče da zadrže svoje trenutne marže, cena tog istog uređaja mogla bi da skoči preko 1.100 evra.

Veliko je pitanje da li će tržište prihvatiti ovu novu realnost. Iako su tokom pandemije grafičke karte kupovane bez obzira na cijenu, današnji troškovi života su znatno viši, pa bi doplata od preko 300 evra za mnoge mogla da bude neprihvatljiva.

Za gejmere bi situacija mogla da postane još teža ako Nvidia odluči da prati trend i podigne cijene svojih mobilnih grafičkih čipova. TrendForce upozorava da je trenutna relativna stabilnost cijena memorije zapravo samo "zatišje pred buru".

Predviđanja o poskupljenjima nisu rezervisana samo za laptopove, već i za pametne telefone. Ipak, neočekivani pobjednik mogao da bude Apple i njegov najjeftiniji MacBook ikad.

