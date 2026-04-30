USB-C postaje standard: EU ukida različite punjače za laptopove

Autor Vesna Kerkez
Era desetina različitih kablova i glomaznih adaptera za laptopove zvanično odlazi u istoriju - USB-C je novi standard.

Era desetina različitih kablova i glomaznih adaptera za laptopove zvanično odlazi u istoriju – USB-C postaje novi standard.

Direktiva Evropske unije o jedinstvenom punjaču, koja je prvobitno stupila na snagu krajem 2024. godine, sada je konačno obuhvatila i tržište prenosivih računara.

Proizvođačima laptopova bio je odobren dodatni prelazni period od 16 mjeseci, a taj rok je zvanično istekao 28. aprila 2026. godine.

To znači da svi novi laptopovi koji se od tog datuma prodaju u Evropskoj uniji moraju, po zakonu, imati najmanje jedan USB-C priključak za punjenje. Pravilo se odnosi na sve uređaje čija snaga punjenja ne prelazi 100 W.

Postoji mali izuzetak za uređaje visokih performansi, poput gejmerskih laptopova. Oni mogu nastaviti da koriste svoje specifične konektore, ali uz obavezu da imaju i USB-C port.

Osim jedinstvenog priključka, proizvođači su sada obavezni da ponude i opciju kupovine uređaja bez punjača u pakovanju. Cilj ove mjere je smanjenje elektronskog otpada, ali i podsticanje korisnika da koriste punjače koje već posjeduju.

Novo pravilo odnosi se isključivo na nove modele u svih 27 zemalja članica Evropske unije, dok uređaji koji su već u prodaji ili polovni modeli nisu obuhvaćeni ovom regulativom.

Evropska unija procjenjuje da će ova promjena kupcima donijeti uštedu od oko 250 miliona evra godišnje, uz smanjenje elektronskog otpada za približno 11.000 tona svake godine.

