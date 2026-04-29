Ljudi gube bitku sa botovima: Teorija mrtvog interneta se ostvaruje i već je progutala 17% mreže

Internet se ubrzano pretvara u carstvo botova, gdje trećinu saobraćaja čine mašine, a sadržaj postaje sterilna kopija bez unikatnih ideja.

Teorija o "mrtvom internetu", odnosno vjerovanje da većinu sadržaja na mreži generišu botovi, a ne ljudi, više nije samo teorija zavjere. Prema novoj studiji istraživača sa Imperijal koledža u Londonu, Stanforda i Internet Archive-a, već se nalazimo na 17% puta do potpunog ostvarenja ovog scenarija.

Podaci prikupljeni do sredine 2025. godine otkrivaju da je 35,3% svih novih sajtova kreirano uz pomoć vještačke inteligencije, dok je 17,6% njih potpuno generisano bez ikakvog ljudskog faktora. Ovaj trend nije iznenađujući, jer su automatizovani procesi još 2024. godine prvi put u istoriji nadmašili ljudsku aktivnost na internetu.

Direktor kompanije Cloudflare, Metju Prins, upozorava na "zastrašujuće vjerovatnu" budućnost u kojoj će vještačka inteligencija potpuno promijeniti razmjenu informacija. On smatra da će to dovesti do opasne koncentracije moći, gdje će kontrolu nad digitalnim znanjem imati svega nekoliko tehnoloških giganata.

Rezultati novog istraživanja se poklapaju sa izveštajem kompanije Cloudflare, koji je potvrdio da skoro trećinu ukupnog internet saobraćaja čine botovi.

Istraživanje je testiralo šest uobičajenih uvjerenja koja ljudi imaju o "robotskoj" budućnosti interneta, ali su se samo dva pokazala kao tačna.

Suprotno očekivanjima, AI sadržaj nije toliko činjenično netačan, niti mu nedostaju izvori i linkovi. Međutim, potvrđeno je da takav sadržaj donosi znatno manji opseg unikatnih ideja, dok samo pisanje postaje sterilno i, kako istraživači navode, "vještački veselo".

Ovaj fenomen lažne pozitivnosti priznao je čak i direktor kompanije OpenAI, Sem Altman. On je primijetio da su hvalospjevi na društvenim mrežama nakon lansiranja njihovih proizvoda delovali kao da su vođeni botovima, a ne stvarnim korisnicima.

Ova "AI invazija" ima i svoju mračnu stranu. Prevaranti koriste AI za munjevito pravljenje lažnih sajtova, dok se u političke svrhe generišu čitavi portali sa vijestima koji služe isključivo za napade na kritičare.

Istraživači trenutno rade na razvoju alata koji bi u realnom vremenu pratio ovu pojavu. Cilj je da korisnici konačno dobiju mogućnost da razlikuju vjerodostojne informacije od onih koje su samo još jedan proizvod algoritma, jer granica između ljudskog i mašinskog na mreži polako nestaje.