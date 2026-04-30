Apple sprema novu revoluciju za jubilej: iPhone će 20. rođendan krunisati ekranom kakav nema niko

Autor Vesna Kerkez
Za jubilarnu 20. godišnjicu iPhone-a, Apple ne planira samo jači procesor, već pravi podvig u dizajnu.

Novi iphone imaće skroz drugačiji ekran Izvor: x.com / @UniverseIce

Prvi iPhone je 2007. godine potpuno promijenio svijet, a sljedeće godine Apple telefoni slave jubilarni 20. rođendan.

Za ovaj jubilej kompanija navodno priprema uređaj koji bi, po svojim inovacijama, trebalo da bude ravan onome što je iPhone X predstavljao za desetu godišnjicu brenda.

Najveća inovacija o kojoj se spekuliše je ekran. Apple, kako tvrdi poznati tipster IceUniverse, razvija panel gotovo bez okvira, koji naziva Liquid Glass Display. Njegova glavna karakteristika je "četvorostruka zakrivljenost".

Iako su slične pokušaje imali drugi brendovi, Apple planira potpuno drugačiji pristup. Umjesto da samo savije ekran, Apple će koristiti optičku varku.

Pomoću specijalnih struktura unutar stakla koje "prelamaju" svjetlost, slika će se projektovati tako da izgleda kao da se "preliva" preko samih ivica telefona. Drugim riječima, rezultat bi trebalo da bude ekran koji izgleda kao čista, neprekidna površina od ivice do ivice.

Cilj dizajnera je da uređaj u ruci djeluje prirodno, poput komada tečnog stakla na kojem slika nema granica.

Jedno od ključnih pitanja ostaje: šta će biti sa izrezom za selfi kameru? Dok je iPhone X prvi uveo famozni "notch", njegov nasljednik za 20. godišnjicu mogao bi biti prvi iPhone koji će se potpuno otarasiti svih opstrukcija na ekranu.

Trenutno se spekuliše da li će Apple uspjeti da sakrije kameru i sve senzore ispod same površine ekrana do trenutka lansiranja. Ipak, jasno je da je rad na ovom uređaju apsolutni prioritet u Kupertinu, jer se važan datum približava.

