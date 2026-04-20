Velika pobjeda za Apple: Nema nove zabrane za Apple Watch, ITC odbio zahtjev Masima

Američka trgovinska komisija presudila je u korist Apple-a, pa prodaja redizajniranih Apple Watch satova može da se nastavi u SAD.

Apple je izbjegao novu zabranu koja je mogla da zaustavi prodaju Apple Watch satova u SAD. Najnovija odluka Američke međunarodne trgovinske komisije (ITC) ide u korist kompanije i potvrđuje da redizajnirani modeli ne krše patente Masima.

ITC je odbacio zahjtev za ponovnim uvođenjem zabrane uvoza Apple Watch modela. Agencija se pozvala na preliminarnu odluku iz marta, prema kojoj redizajnirani modeli ne krše patente kompanije Masimo. To praktično znači da Apple može da nastavi prodaju uređaja sa izmijenjenom funkcijom za mjerenje kiseonika u krvi.

Ova odluka mogla bi da označi prekretnicu u dugotrajnom sukobu između Apple-a i Masima. Spor traje još od 2021. godine, kada je Masimo prvi put podnio tužbu tražeći zabranu uvoza Apple Watch satova. ITC je tada presudio u korist Masima, što je primoralo Apple da redizajnira spornu funkciju.

Ipak, Masimo nije bio zadovoljan izmjenama, pa je tražio novu zabranu za ažurirane modele.

Najnovijom odlukom ITC-a taj zahtjev je odbijen, ali pravna borba još nije završena. Masimo sada ima mogućnost da uloži žalbu Američkom apelacionom sudu za federalni okrug.

Iako je u ovom slučaju ostao bez pobjede, Masimo je već uspio da zada ozbiljan udarac Apple-u na drugom frontu. Federalna porota je u novembru, u odvojenom postupku, presudila da Apple mora da plati čak 634 miliona dolara zbog kršenja patenata.