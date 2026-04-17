Samo Apple i Samsung odolijevaju krizi: Prodaja telefona pala prvi put nakon tri godine

Globalne isporuke telefona pale su za 4,1%, ali Samsung i Apple bilježe rast zahvaljujući jakoj potražnji i stabilnijim zalihama.

Globalno tržište pametnih telefona zabilježilo je neočekivano spor početak 2026. godine. U prvom kvartalu isporuke su pale za 4,1%, što je prekinulo trend rasta koji je trajao skoro tri godine. Glavni krivci za ovaj zastoj su nestašica memorijskih čipova i konstantni rast troškova proizvodnje.

Uprkos negativnom trendu, Samsung i Apple su jedini brendovi iz "velike petorke" koji su uspjeli da ostvare rast, piše u analizi IDC-a.

Samsung je povratio lidersku poziciju zahvaljujući ogromnoj potražnji za flegšip modelom Galaxy S26 Ultra. Iako je lansiran nešto kasnije, isporuke su porasle za 3,6%, a stabilnosti su doprinijeli i popularni modeli iz pristupačnije Galaxy A serije.

Apple drži drugo mjesto, najviše zahvaljujući fantastičnim rezultatima u Kini. Tamo je potražnja za iPhone 17 serijom skočila za nevjerovatnih 30%, što je podiglo globalni prosjek kompanije za 3,3%, uprkos problemima u lancu snabdevanja u drugim dijelovima svijeta.

Situacija za ostale proizvođače je bila znatno teža. Xiaomi je zadržao treće mjesto, ali uz najveći pad među liderima od 19,3%. Oppo (zajedno sa brendom Realme) i Vivo zatvaraju listu najboljih pet, boreći se sa slabijim rezultatima na međunarodnom plan tržištu.

Izvor: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker

Ipak, van vodeće grupe, jedan brend se ozbiljno izdvaja. Honor je zabilježio skok od čak 24%, prvenstveno zbog agresivnog širenja na globalno tržište koje je kompenzovalo blagi pad prodaje u samoj Kini.

Čini se da će 2026. biti godina u kojoj će pobijediti samo oni koji imaju najstabilnije zalihe čipova.