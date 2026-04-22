Apple mijenja strategiju: iPhone 18 stiže kasnije i sa slabijim specifikacijama?

iPhone 18 bi mogao da bude lansiran tek na proljeće 2027, ali ono što posebno brine su informacije o njegovim specifikacijama.

Svi smo navikli da novi iPhone stiže u septembru, ali djeluje da ove godine neće biti novog "regularnog" modela. Glasine kažu da će iPhone 18 preskočiti jesenju premijeru i stići tek na proljeće 2027. godine, zajedno sa jeftinijim modelom iPhone 18e.

Međutim, prema informacijama koje nam stižu iz Kine, budite spremni na kompromise. Apple navodno planira ozbiljno rezanje troškova.

Insajderi iz Kine tvrde da će iPhone 18 biti znatno sličniji povoljnijem modelu "e" nego moćnijoj Pro seriji. Razlog su vrtoglave cijene čipova, zbog kojih Apple mora da štedi na regularnom modelu kako bi zadržao profit.

Šta to konkretno znači za kupce? Treba očekivati degradaciju u tri ključne tačke - čipsetu, proizvodnom procesu i memoriji (koja bi mogla biti sporija ili je jednostavno može biti manje).

Ovo zvuči prilično razočaravajuće ako se uporedi sa onim što nudi aktuelni iPhone 17, koji se među kupcima pokazao kao pravi hit.

Ukoliko se ove tvrdnje ispostave kao tačne, prošlogodišnji model bi mogao postati pametnija investicija nego "novi" iPhone 18 koji nam stiže na proljeće.

Do tada, septembarski događaj ostaje rezervisan za elitu. Tada ćemo vidjeti iPhone 18 Pro, Pro Max i dugo iščekivani iPhone Fold (ili Ultra).

