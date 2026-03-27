Hitno ažurirajte iPhone: Opasni hakerski alati procurili na internet, ugroženi milioni

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
Stručnjaci upozoravaju da su hakerski alati za iOS postali javno dostupni, pa i manje iskusni napadači sada mogu da vrše napade na uređaje sa neažuriranim softverom.

Opasni hakerski alati procurili su na internet i sada ugrožavaju stotine miliona iPhone uređaja širom svijeta. Bezbjednosni stručnjaci upozoravaju da bi situacija mogla brzo da eskalira, posebno za korisnike koji koriste zastarjele verzije softvera.

U pitanju su napredni hakerski paketi pod nazivima Coruna i DarkSword, koji omogućavaju krađu podataka sa iPhone i iPad uređaja, uključujući poruke, istoriju pretraživanja, lokaciju i kriptovalute. U prošlosti su ih koristili i državni akteri i sajber kriminalci.

Situacija postaje još ozbiljnija jer su ovi alata završili na internetu, što znači da bi i manje iskusni napadači mogli da ih zloupotrebe.

To potencijalno ugrožava stotine miliona Apple uređaja koji ne koriste najnoviji softver, piše TechCrunch.

Najveća pažnja trenutno je usmjerena na DarkSword alat. Njegov kod je objavljen na GitHub-u, što ga čini lako dostupnim, a stručnjaci upozoravaju da je njegova upotreba praktično "plug-and-play", odnosno da je izuzetno jednostavan za pokretanje napada.

Coruna može da kompromituje uređaje koji koriste verzije od iOS 13 do iOS 17.2.1. S druge strane, DarkSword cilja novije sisteme, uključujući iOS 18.4 i iOS 18.7.

Napadi funkcionišu tako što iskorišćavaju ranjivosti u iOS-u. Nakon infekcije, hakeri mogu da preuzmu kontrolu nad uređajem i izvuku privatne podatke.

"Strogo preporučujemo ažuriranje na iOS 18.7.6 ili iOS 26.3.1. Ovo će neutralisati sve ranjivosti koje se koriste u ovim lancima napada", navode stručnjaci iz iVerify-a.

Za korisnike koji ne mogu ili ne žele da ažuriraju uređaj, Apple savjetuje aktivaciju Lockdown Mode opcije, koja može da blokira ovakve napade. S obzirom na to da svaki treći korisnik iPhone-a i iPad-a još uvijek ne koristi najnoviji softver, postoji realan rizik da veliki broj uređaja ostane izložen ovim napadima.

