Samsung telefoni dobijaju veliku nadogradnju: Stiže AirDrop razmjena fajlova sa iPhone uređajima

Unapređena Quick Share funkcija sa AirDrop podrškom prvo stiže na telefone Galaxy S26 serije.

Izvor: YouTube / BigBadroid

Samsung je upravo najavio AirDrop podršku za laku razmjenu fajlova sa iPhone uređajima. Ova mogućnost, koju su milioni godinama čekali, dio je unapređene Quick Share funkcije koju je Google predstavio prošle godine.

Podrška za AirDrop kreće sa uvođenjem upravo danas, 23. marta 2026. godine. Prvi na listi su najnoviji flegšip modeli - Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Ažuriranje softvera prvo kreće u Južnoj Koreji, a ubrzo zatim stiže u Evropu, Sjevernu Ameriku i ostala svjetska tržišta.

Ovom funkcijom, zidovi između Apple i Samsung ekosistema praktično padaju. Ono što je nekada zahtijevalo komplikovane aplikacije trećih strana ili slanje preko chat servisa, sada postaje stvar jednog dodira na ekranu.

Izvor: Samsung

Kompatibilnost se ne zaustavlja samo na telefonima - očekuje se da će razmjena fajlova raditi i sa iPad tabletima i Mac računarima.

Samsung je ovim potezom postao drugi Android brend koji je na svoje telefone donio AirDrop podršku, nakon što je Google prije nekoliko mjeseci istu stvar omogućio za svoju Pixel 10 seriju.

Za korisnike koji posjeduju uređaje oba brenda ili rade u mješovitim timovima, ovo je vjerovatno najznačajnije softversko unapređenje u posljednjih nekoliko godina.

Izvor: Samsung Newsroom