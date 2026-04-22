Apple sprema rezove: Ovi iPhone modeli neće dobiti iOS 27

Apple sprema rezove: Ovi iPhone modeli neće dobiti iOS 27

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Četiri iPhone modela ostaće bez podrške za novi iOS 27 softver.

Ovi iPhone modeli neće dobiti iOS 27 Izvor: Framesira / Shutterstock.com

Apple je zakazao WWDC za 8. jun, a glavna zvezda konferencije biće novi iOS 27. Prema najnovijim informacijama, kompanija ove godine ne planira revoluciju, već "veliko spremanje". To znači da će fokus biti na uklanjanju starog koda i dubokoj optimizaciji sistema kako bi uređaji radili brže i stabilnije.

Ipak, ovakvo čišćenje ima svoju cijenu. Tipsteri tvrde da Apple planira da ograniči kompatibilnost na posljednjih šest generacija uređaja.

Ako se ove tvrdnje potvrde, četiri modela će ostati bez novog sistema:

  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro,
  • iPhone 11 Pro Max i
  • iPhone SE 2nd Gen

S tim na umu, spisak aktuelnih i starijih modela koji će dobiti iOS 27 trebao bi da izgleda ovako:

  • iPhone 17e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone SE (3rd generation)

Važno je napomenuti da iOS 27 podrška ne znači i pristup svim funkcijama. Paket vještačke inteligencije, poznat kao Apple Intelligence, i dalje će biti rezervisan isključivo za iPhone 15 Pro i novije modele.

Iako je fokus na optimizaciji, iOS 27 donosi i praktične novitete. Korisnici mogu očekivati inteligentniju Siri, automatsko skeniranje vizit karti, nutritivne oznake u aplikaciji Health i pametno organizovanje kartica u Safariju. Vizuelno, sistem će dobiti osvježeni Liquid Glass interfejs sa prozirnim elementima i još više opcija za prilagođavanje početnog ekrana, piše MacRumors.

Prva beta verzija iOS 27 biće dostupna developerima odmah nakon WWDC konferencije u junu, dok se finalna verzija očekuje u septembru, istovremeno sa premijerom iPhone 18 Pro serije.

Možda će vas zanimati

