WhatsApp počeo da se naplaćuje: Evo šta je novo, a šta ostaje besplatno

Meta testira WhatsApp Plus pretplatu koja donosi personalizaciju i dodatne opcije, dok osnovne funkcije ostaju besplatne.

WhatsApp je godinama bio sinonim za potpuno besplatnu komunikaciju. To bi uskoro moglo da se promijeni, jer Meta testira prvi pravi model pretplate unutar aplikacije.

Kompanija radi na paketu pod nazivom WhatsApp Plus, koji je već primećen u beta verzijama aplikacije. Informacije je prvi objavio WABetaInfo, a dio detalja je u međuvremenu potvrdila i Meta-ina stranica za podršku.

Za sada, WhatsApp Plus donosi uglavnom opcije personalizacije. Korisnici dobijaju premijum stikere sa specijalnim efektima, mogućnost promjene tema i ikonica aplikacije, kao i prilagođene tonove zvona za pojedinačne kontakte.

Tu su i praktične nadogradnje. Limit za pinovanje razgovora podiže se na 20, a dostupna je i detaljnija kontrola obaveštenja i prikaza ćaskanja na listi.

Ipak, ovo je tek početak. Prema informacijama koje deli WABetaInfo, Meta aktivno radi na dodatnim funkcijama koje bi mogle da budu dio pretplate, pa je vrlo vjerovatno da će se ponuda vremenom širiti.

Važno je naglasiti da osnovne funkcije ostaju besplatne. Razmena poruka, glasovni i video pozivi, kao i end-to-end enkripcija, neće biti dio pretplate. WhatsApp Plus je za sada zamišljen kao dodatni sloj, a ne zamjena za postojeću uslugu.

Cijena još nije zvanično potvrđena, ali prvi podaci ukazuju na značajne razlike između regiona. U nekim zemljama pretplata bi mogla da košta manje od jednog evra, dok se na drugim tržištima pominje iznos do oko 2,5 evra mjesečno.

Meta navodno razmatra i besplatan probni period u trajanju od mjesec dana, kako bi korisnicima približila novu uslugu i podstakla ih da je isprobaju.