Hapšenja u Srbiji zbog "WhatsApp" prevara: Osumnjičeni od građana izvukli 68.000 evra

U Srbiji su uhapšene četiri osobe, među kojima dva ruska državljanina, zbog lanca "Vocap" prevara kojima je oštećen veliki broj građana Srbije za osam miliona dinara (oko 68.000 evra).

Izvor: Shutterstock

Ova lica uhapšena su zbog sumnje da su izvršila krivična djela prevara, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i neovlašteni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka.

Uhapšena su lica iz Srbije čiji su inicijali A.R. i G.N, te državljani Ruske Federacije I.K. i E.T, za koje se sumnja da su realizovali ovu prevaru, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

U saradnji sa pripadnicima policijskih stanica u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani izvršen je pretres stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, u kojima su pronađeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

"Vocap" prevara funkcioniše kroz krađu identiteta i prevare sa "glasanjem" za neku ličnost.

Ova prevara funkcioniše tako što vam od poznatog kontakta, čiji je nalog već hakovan, stigne poruka sa linkom, najčešće uz molbu "da glasate za nečije dijete na takmičenju".

"Klikom na link i unosom SMS koda koji vam stigne, vi zapravo prevarantu dajete pristup svom nalogu, nakon čega on u vaše ime traži novac od vaših prijatelja ili nastavlja da širi prevaru dalje", navodi se u saopštenju.