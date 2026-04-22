ChatGPT gubi dominaciju na tržištu: Konkurencija sve jača - ovo je nova top lista

Udio ChatGPT četbota na tržištu pao je ispod 60%, dok je Gemini ugrabio 25% korisnika.

Dominacija ChatGPT-a, koja je godinama djelovala neprikosnoveno, polako ali sigurno puca. Prema najnovijim podacima platforme Similarweb za mart 2026. godine, udio ChatGPT-a u ukupnom veb saobraćaju AI platformi pao je na 56,72%.

Poređenja radi, prije samo godinu dana ovaj servis je držao impresivnih 77,43% tržišta. Ovaj trend jasno pokazuje da su korisnici počeli masovnije da testiraju i koriste alternativne alate.

Glavni pobjednik ovih promjena je Google-ov Gemini. Njegov udio je skočio sa skromnih 6% prošle godine na više od četvrtine ukupnog tržišta (25,46%). Analitičari ovaj uspjeh pripisuju lansiranju moćne serije Gemini 3 i popularnosti novih alata za vizuelizaciju.

Ni Anthropic-ov Claude ne zaostaje, sa 6,02% je utrostručio svoje prisustvo, prije svega zahvaljujući fokusiranju na programere i alate poput Claude Code.

Evo kako izgleda trenutno rangiranje top 7 igrača na AI tržištu (mart 2026):

ChatGPT - 56,72%

- 56,72% Gemini - 25,46%

- 25,46% Claude - 6,02%

- 6,02% DeepSeek - 3,74%

- 3,74% Grok - 3,44%

- 3,44% Microsoft Copilot - 1,99%

- 1,99% Perplexity - 1,64%

Zanimljivo je da nisu svi zabilježili uspjeh. Maskov Grok je izgubio više od polovine svoje publike u posljednjih godinu dana. Ipak, pad procentualnog udjela ne znači da ChatGPT propada - u apsolutnim brojkama ovaj AI četbot i dalje raste i trenutno ga svake nedjelje koristi oko 900 miliona ljudi.

Ako nam ove brojke nešto pokazuju, onda je to da se tržište transformiše u dinamično okruženje gdje konkurencija primorava kompanije da nude sve naprednije i specijalizovanije alate. Na kraju, najveću korist od ove borbe giganata imaće sami korisnici.