ChatGPT gubi dominaciju na tržištu: Konkurencija sve jača - ovo je nova top lista

ChatGPT gubi dominaciju na tržištu: Konkurencija sve jača - ovo je nova top lista

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Udio ChatGPT četbota na tržištu pao je ispod 60%, dok je Gemini ugrabio 25% korisnika.

Lista najkorištenijih ai alata Izvor: Yarrrrrbright / Shutterstock.com

Dominacija ChatGPT-a, koja je godinama djelovala neprikosnoveno, polako ali sigurno puca. Prema najnovijim podacima platforme Similarweb za mart 2026. godine, udio ChatGPT-a u ukupnom veb saobraćaju AI platformi pao je na 56,72%.

Poređenja radi, prije samo godinu dana ovaj servis je držao impresivnih 77,43% tržišta. Ovaj trend jasno pokazuje da su korisnici počeli masovnije da testiraju i koriste alternativne alate.

Glavni pobjednik ovih promjena je Google-ov Gemini. Njegov udio je skočio sa skromnih 6% prošle godine na više od četvrtine ukupnog tržišta (25,46%). Analitičari ovaj uspjeh pripisuju lansiranju moćne serije Gemini 3 i popularnosti novih alata za vizuelizaciju.

Ni Anthropic-ov Claude ne zaostaje, sa 6,02% je utrostručio svoje prisustvo, prije svega zahvaljujući fokusiranju na programere i alate poput Claude Code.

Evo kako izgleda trenutno rangiranje top 7 igrača na AI tržištu (mart 2026):

  • ChatGPT - 56,72%
  • Gemini - 25,46%
  • Claude - 6,02%
  • DeepSeek - 3,74%
  • Grok - 3,44%
  • Microsoft Copilot - 1,99%
  • Perplexity - 1,64%

Zanimljivo je da nisu svi zabilježili uspjeh. Maskov Grok je izgubio više od polovine svoje publike u posljednjih godinu dana. Ipak, pad procentualnog udjela ne znači da ChatGPT propada - u apsolutnim brojkama ovaj AI četbot i dalje raste i trenutno ga svake nedjelje koristi oko 900 miliona ljudi.

Ako nam ove brojke nešto pokazuju, onda je to da se tržište transformiše u dinamično okruženje gdje konkurencija primorava kompanije da nude sve naprednije i specijalizovanije alate. Na kraju, najveću korist od ove borbe giganata imaće sami korisnici.

