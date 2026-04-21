AI počeo da dešifruje jezik životinja: Naučnici žele da vodimo pravi dijalog sa prirodom

Vještačka inteligencija pomaže naučnicima da dešifruju komunikaciju kitova, delfina i glodara, pa čak i da utvrde raspoloženje svinja.

Iako su razgovori sa životinjama i dalje u domenu naučne fantastike, vještačka inteligencija pravi prve ozbiljne korake ka dešifrovanju načina na koji one komuniciraju. Veliki naučni projekti danas koriste mašinsko učenje kako bi analizirali zvukove životinja na način koji je ljudima do sada bio fizički nemoguć.

Naučnici su već uspjeli da identifikuju strukture slične gramatici u oglašavanju delfina, dok su slonovi, kako se tvrdi, sposobni da jedni druge dozivaju po imenima.

Jedan od najambicioznijih poduhvata je Project CETI, koji se fokusira na ulješure. Ovi kitovi komuniciraju serijama klikova koje naučnici nazivaju "kodama". Pomoću generativnih mreža, otkriveno je da ovi klikovi imaju akustična svojstva slična samoglasnicima u ljudskom govoru. Istraživači su već definisali 156 različitih koda, što praktično predstavlja "fonetsku azbuku ulješura", piše Nature.

U saradnji sa Google-om, projekat DolphinGemma otišao je korak dalje. Kreiran je AI model koji je toliko kompaktan da može da radi direktno na Google Pixel telefonu ispod vode.

Ovaj model analizira nizove zvukova delfina i predviđa sljedeći "ton", baš kao što naši telefoni predviđaju sljedeću riječ u poruci. Cilj je da se kroz ogromne baze podataka otkriju obrasci koji nose specifična značenja, a koji su previše složeni za ljudsko uho.

Tehnologija nije rezervisana samo za okeane. U laboratorijama širom svijeta, programi poput DeepSqueak prevode ultrazvučne pjesme glodara u vizuelne mape. Ispostavilo se da miševi imaju oko 20 vrsta različitih oglašavanja u zavisnosti od toga da li su u društvu mužjaka ili ženki. Istovremeno, istraživači u Kopenhagenu treniraju AI da prepozna emocije svinja - od sreće do stresa - što bi moglo drastično da popravi uslove u stočarstvu.

Ipak, naučnici upozoravaju: AI može da pronađe šablone u zvuku, ali bez posmatranja ponašanja u realnom svijetu, ti šabloni su samo prazne brojke. Da bismo zaista "progovorili" sa drugom vrstom, moramo da znamo šta tačno životinja radi dok ispušta određeni zvuk.

Svaki otkriveni obrazac je novi korak ka razumijevanju svijeta koji dijelimo sa milionima drugih bića.