Baterije telefona ćemo mijenjati sami: Evo šta treba da znate o novom zakonu EU

Novi EU propisi primoraće proizvođače da proizvode dugotrajnije telefone sa lako zamjenljivim baterijama i dostupnim dijelovima.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Evropska unija je povukla potez koji će zauvijek promijeniti način na koji se proizvode . Novi set pravila, koji se uvodi u fazama, stavlja dugotrajnost i popravljivost u samu srž dizajna.

Glavna poruka je jasna: telefoni ne smiju biti roba koja se baca čim baterija oslabi.

Već od juna 2025. na snazi su stroži standardi, ali pravi "bum" nas čeka 2027. godine, kada će svaki pametni telefon morati da ima bateriju koju korisnik može sam da zamijeni kod kuće.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Ova pravila nisu samo preporuka, već strogi mandat koji obavezuje brendove poput Apple-a, Samsung-a i Xiaomi-ja da promijene osnove svog poslovanja. Evo šta se sve mijenja:

Samostalna zamjena baterije : Do 2027. baterije moraju biti zamjenljive pomoću osnovnih, svima dostupnih alata.

: Do 2027. baterije moraju biti zamjenljive pomoću osnovnih, svima dostupnih alata. Kvalitetnije baterije : Svaka baterija mora zadržati najmanje 80% kapaciteta nakon 800 ciklusa punjenja.

: Svaka baterija mora zadržati najmanje 80% kapaciteta nakon 800 ciklusa punjenja. Rezervni dijelovi 10 godina : Proizvođači moraju obezbijediti dijelove deceniju nakon lansiranja modela.

: Proizvođači moraju obezbijediti dijelove deceniju nakon lansiranja modela. Brza dostava dijelova : Ključne komponente moraju stići do kupca u roku od 5 do 10 radnih dana.

: Ključne komponente moraju stići do kupca u roku od 5 do 10 radnih dana. Javna uputstva: Priručnici za popravku moraju biti dostupni svima, a ne samo ovlašćenim servisima.

Iako su ovo pravila za evropsko tržište, ona će gotovo sigurno postati globalni standard. Proizvođačima je preskupo da prave dvije različite verzije hardvera, pa će iPhone ili Galaxy koji se prodaje u BiH ili Americi vjerovatno biti isti onaj koji ispunjava EU norme.

Za korisnike ovo znači drastično manje troškove. Umjesto da kupuju nov telefon od 1000 evra jer mu je baterija "na izdisaju", moći će za mnogo manji novac da mu produže život za još nekoliko godina.

Možda će telefoni postati za milimetar deblji, ali će zauzvrat biti pouzdaniji i ekološki prihvatljiviji.

