Samsung gasi podršku za popularne modele: Provjerite da li je vaš telefon na listi

Brojni Samsung modeli, uključujući Galaxy S21 seriju, tokom 2026. ostaju bez softverske podrške i bezbjednosnih ažuriranja.

Vrijeme polako ističe (ili je već isteklo) za softversku podršku nekih od najpopularnijih Samsung uređaja. Tokom 2026. godine, čitav niz modela - od premijum serije S21 do pristupačnih A i M telefona - prestaće da dobija nove verzije Androida i redovne bezbednosne zakrpe.

Iako će ovi telefoni nastaviti da rade kao i do sada, prestanak ažuriranja znači da više neće dobijati zaštitu od novih digitalnih prijetnji.

Evo kompletnog spiska modela koji su već izgubili ili će tokom 2026. godine izgubiti podršku:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A52

Galaxy A22

Galaxy A13

Galaxy A23

Galaxy A03

Galaxy M32

Galaxy M42

Galaxy M13

Galaxy F22

Galaxy F42

Samsung Galaxy S21 serija je nakon januarskog ažuriranja zvanično izgubila podršku. Jedini izuzetak je FE model, koji će zbog kasnijeg datuma lansiranja nastaviti da dobija nadogradnje sve do novembra 2026.