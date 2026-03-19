OPPO riješio najveću manu savitljivih telefona: Era "izgužvanih" ekrana je prošlost

OPPO Find N6 donosi 8,12-inčni savitljivi ekran bez vidljivog ugiba, Snapdragon 8 Elite Gen 5 i bateriju od 6.000 mAh.

Izvor: OPPO

OPPO je zvanično predstavio Find N6, svoj najnoviji flagship savitljivi telefon koji, prema tvrdnjama proizvođača, konačno rješava problem ugiba na unutrašnjem ekranu.

Glavna zvijezda je savitljivi ekran od 8,12 inča, koji koristi drugu generaciju titanijumske šarke izrađene preciznim 3D štampanjem. Uz inovativno "samoravnajuće" staklo koje funkcioniše kao opruga, panel ostaje savršeno ravan - čak i nakon nevjerovatnih milion ciklusa preklapanja.

Izvor: OPPO

Spoljašnji ekran od 6,62 inča štiti nanokristalno staklo.

Osim što je izdržljiv (IP56, IP58 i IP59), Find N6 je i jedan od najtanjih "Fold" uređaja na tržištu sa debljinom od svega 8,93 milimetra u sklopljenom stanju.

Izvor: OPPO

Ispod haube nalazi se moćni Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor, uparen sa 16GB RAM-a i modernom silicijum-ugljeničnom baterijom od 6.000 mAh. Uređaj podržava brzo žičano punjenje od 80 W i bežično od 50 W.

Ljubitelje fotografije privući će sistem kamera razvijen u saradnji sa brendom Hasselblad. Glavni senzor je rezolucije 200 MP, a prate ga dve sekundarne kamere od po 50 MP - ultraširokougaona i periskopska telefoto kamera sa makro funkcijom. Video snimanje je podržano u 4K rezoluciji sa Dolby Vision standardom.

Izvor: OPPO

ColorOS 16 interfejs je optimizovan za ozbiljan multitasking, omogućavajući rad sa četiri aplikacije istovremeno, uz podršku za pametnu olovku koja prepoznaje preko 4.000 nivoa pritiska.

Cijena osnovnog modela (12GB/256GB) u Kini iznosiće oko 1260 evra, dok će najjača verzija sa 1TB memorije i satelitskom vezom koštati oko 1510 evra.