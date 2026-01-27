Netanjahuov telefon izazvao raspravu: Zašto je prekrio kameru (Foto)

Fotografija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sa trakom preko kamere mobilnog telefona izazvala je lavinu komentara širom svijeta, otvorivši pitanje sajber-bezbjednosti, digitalnog nadzora i ranjivosti čak i najmoćnijih političkih lidera.

Izvor: X/@_GlobeObserver

Fotografija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua tokom telefonskog razgovora brzo je postala glavna tema rasprava na društvenim mrežama i u međunarodnim krugovima. Detalj koji nikome nije promakao jeste traka preko kamere njegovog mobilnog telefona.

Iako na prvi pogled djeluje neobično za lidera tehnološki napredne zemlje, stručnjaci ističu da je riječ o strogoj mjeri bezbjednosti. Vjeruje se da Netanjahu koristi traku kako bi spriječio neovlašćeno snimanje u osjetljivim zonama, hakerske napade putem kojih bi se kamera mogla aktivirati na daljinu, kao i digitalni nadzor i prikupljanje povjerljivih vizuelnih podataka.

Netanyahu's mobile phone camera covered with tapepic.twitter.com/Rvp2x4TKTF — Globe Observer (@_GlobeObserver)January 26, 2026

Ovaj potez nije izolovan slučaj. Sve veći broj visokorangiranih političara i bezbjednosnih zvaničnika širom svijeta pribegava sličnim "analognim" metodama zaštite u digitalnom dobu. U vrijeme kada je sofisticirani špijunski softver poput Pegasusa postao stvarna prijetnja, čak se i najjednostavnija fizička barijera, poput komadića trake, smatra efikasnom barijerom.

"U svijetu visoke politike, privatnost komunikacije nema cijenu. Skrivena kamera je jasan signal da niko, pa ni premijer, nije imun na potencijalne digitalne upade“, navode analitičari bezbjednosti.

Dok neki hvale premijerovu opreznost i svijest o sajber bezbednosti, drugi na društvenim mrežama komentarišu ironiju u kojoj lider jedne od vodećih svjetskih sila u oblasti sajber-tehnologije mora da koristi ljepljivu traku kako bi se osjećao bezbedno.

Ova fotografija je ponovo pokrenula širu debatu o ranjivosti pametnih telefona i rizicima kojima su izloženi lični podaci svih korisnika, ne samo vladinih službenika.