Razmislite o novom telefonu dok još možete: Stručnjaci najavljuju velika poskupljenja već ove godine

Zbog velikog rasta cijena RAM i NAND memorije proizvođači telefona u 2026. planiraju povećanje cijena od 30 do čak 200 dolara.

Izvor: Shutterstock

"Više maloprodajne cijene telefona su neizbežne u 2026. godini jer će se rastući troškovi prebaciti na potrošače", upozoravaju analitičari agencije Counterpoint Research.

Njihov najnoviji izvještaj pokazuje da su troškovi mobilnog RAM-a porasli za 50%, dok je NAND fleš memorija za skladištenje poskupila za nevjerovatnih 90%.

Kako se tvrdi, ovaj potres najteže će pogoditi najpovoljnije modele (ispod 200 dolara). Kod takvih telefona, trošak memorije sada čini čak 43% ukupne cijene materijala potrebnih za izradu uređaja.

Srednja klasa telefona takođe neće biti pošteđena. Viši analitičar Šenghao Bai navodi da će proizvođači u drugom kvartalu trošiti 20% više na RAM i 16% više na internu memoriju u odnosu na početak godine.

Kada su u pitanju flegšip modeli (iznad 800 dolara), situacija je još gora zbog skupih 2nm procesora nove generacije. Counterpoint procjenjuje da će troškovi izrade ovih luksuznih uređaja skočiti za 100 do 150 dolara samo zbog memorijskih komponenti.

To će se direktno odraziti na novčanike kupaca. Očekuje se da će povoljni telefoni u prosjeku poskupiti za oko 30 dolara, dok bi najskuplje modele moglo da prati poskupljenje od 150 do 200 dolara.

"Proizvođači će se boriti da balansiraju između troškova komponenti, marži i ciljeva prodaje", piše Bai. On dodaje da su oni koji se oslanjaju na jeftine modele kako bi osvojili tržište sada u najvećem riziku od gubitaka.

Zbog ovoga, mnogi brendovi poput OPPO-a već su najavili korekcije cijena svojih postojećih modela.

Drugim riječima, izgleda da ćemo u 2026. za isti novac dobijati znatno slabije specifikacije nego ranije, ili ćemo morati da izdvojimo ozbiljne sume za uređaje koji su nam do juče bili pristupačni. Ovo će, naravno, najteže pogoditi one koji nisu u mogućnosti da izdvoje veće sume za novi uređaj.