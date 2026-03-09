logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta će se desiti sa jeftinim telefonima? Neće vam se svidjeti šta predviđa Karl Pej

Šta će se desiti sa jeftinim telefonima? Neće vam se svidjeti šta predviđa Karl Pej

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Osnivač Nothing-a upozorio je da bi telefoni mogli značajno da poskupe jer AI kompanije kupuju ogromne količine memorijskih čipova.

Šta će se desiti sa jeftinim telefonima? Neće vam se svidjeti šta predviđa Karl Pej Izvor: Nothing

Era jeftine tehnologije se završava. Tako bar tvrdi Karl Pej, osnivač kompanije Nothing. On je upozorio da bi telefoni i drugi elektronski uređaji uskoro mogli značajno da poskupe zbog globalne nestašice memorijskih čipova i ogromne potražnje koju stvara industrija vještačke inteligencije.

Cijene memorijskih čipova su se u poslednjih godinu dana više nego udvostručile. Dok kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju kupuju ogromne količine hardvera, proizvođači potrošačke elektronike ostaju u drugom planu. Posljedica je jasan izbor za proizvođače - ili da podignu cijenu uređaja, ili da prave kompromise na drugim komponentama.

Glavni razlog promjene na tržištu je nagla ekspanzija kompanija koje razvijaju vještačku inteligenciju. Te firme su spremne da plate ogromne sume za memorijske čipove, pa su proizvođači preusmjerili proizvodne kapacitete upravo ka tom segmentu.

Zbog toga je cijena obične radne memorije skočila za čak 95 odsto u samo jednom tromjesečju. U industriji pametnih telefona to je izazvalo ozbiljan poremećaj u strukturi troškova.

Prije nekoliko godina memorija je iznosila oko 15 odsto troška proizvodnje jednog telefona. Danas taj udio dostiže čak 40 odsto. To posebno pogađa kompanije koje su svoju strategiju gradile na niskim cijenama, jer takav model poslovanja postaje sve teže održiv.

Pej smatra da bi neki brendovi mogli da se nađu u ozbiljnom problemu već ove godine. S druge strane, kompanije sa jakim premijum imidžom nalaze se u znatno boljoj poziciji. Apple je, prema njegovim riječima, jedan od najboljih primjera, jer su njegovi kupci već navikli na visoke cijene i manje su osjetljivi na nova poskupljenja.

Izvor: Telegraf

Možda će vas zanimati

Tagovi

mobilni telefoni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS