Ako ste ikada gurali iglu u ovu rupicu na telefonu – pravite veliku grešku

Ako ste se ikada zapitali šta znače oni mikroskopski otvori na ivicama pametnog telefona, niste jedini, oni često zbunjuju korisnike koji ne znaju da je svaki od njih dizajniran s namerom i funkcijom

Izvor: Vitalii Stock/Shutterstock

Pametni telefoni danas su kompaktne i složene mašine, a sitne rupice i otvori raspoređeni po okviru služe za više različitih komponenti i funkcija, ne radi se o ukrasima ili nepotrebnim detaljima.

Mikrofon i poništavanje buke

Na tijelima većine modernih telefona nalazi se više mikrofona. Osim glavnog mikrofona koji se obično nalazi na dnu uređaja, na gornjoj i bočnoj strani mogu se vidjeti mali otvori za pomoćne mikrofone. Oni učestvuju u eliminiisanju pozadinske buke tokom poziva ili snimanja videa, što poboljšava kvalitet zvuka i jasnoću komunikacije.

Izvor: Viktollio/Shutterstock

Zvučnici i ventilacija

Neki otvori su zapravo dio sistema zvučnika i služe da usmjere zvuk prema spolja. Zvučnici su često skriveni iza niza malih proreza ili mrežica, dok otvor na vrhu može doprinijeti jasnoći ambijentalnog zvuka prilikom snimanja, piše Austrianpress.

Izjednačavanje pritiska

Na modernim telefonima moguće je sresti i mali otvor koji nema direktnu vezu sa mikrofonom ili zvučnikom, već služi za izjednačavanje unutrašnjeg i spoljnog pritiska vazduha. Takav mehanizam štiti ekran i kućište od deformacija usljed promjena atmosferskog pritiska, na primjer tokom leta avionom ili prelaska iz toplog u hladno okruženje.

SIM alat ili opasnost?

Svi se vjerovatno sećamo malih otvora u koje ubacujemo iglu da izvadimo SIM karticu, ali ne ubacujte iglu u druge sitne rupice koje vidite na telefonu. One često vode do mikrofona ili drugih osetljivih komponenti i njihovo "čačkanje" može oštetiti unutrašnju zaštitu uređaja ili pokvariti elemente zvuka.

Kratko i jasno

Donji otvori: glavni mikrofon, zvučnik i USB-C/Lightning port. Gornji otvori: pomoćni mikrofon ili ventil za pritisak. Bočne rupice: dodatni mikrofoni ili rezonantne komore za bolji zvuk.

Sljedeći put kada budete čistili telefon, sjetite se da te male rupice nisu slučajne, one imaju važnu ulogu u tome da vaše pozive i snimke učine jasnijim, a uređaj stabilnijim i otpornijim.