Telefon vam koči? Očistite skrivene podatke i ubrzajte rad u nekoliko koraka

Skriveni fajlovi iz aplikacija zauzimaju gigabajte, a jednostavno brisanje keša može odmah ubrzati uređaj.

Vaš telefon može da počne da koči i prijavljuje punu memoriju čak i kada mjesecima niste instalirali ništa novo. Problem često nisu fotografije i snimci, već skriveni podaci koje aplikacije uporno gomilaju u pozadini. Upravo ti fajlovi bez potrebe zauzimaju gigabajte prostora i usporavaju rad uređaja.

Najveći krivci su obično društvene mreže i aplikacije za dopisivanje. One u keš memoriji čuvaju veliki broj privremenih fajlova, uključujući slike, video zapise i druge podatke koje ste već odavno pregledali. Dobra vijest je da ove fajlove možete obrisati bez bojazni da ćete izgubiti važne poruke, fotografije ili dokumenta.

Dovoljno je da otvorite podešavanja telefona, pronađete listu aplikacija i uđete u one koje zauzimaju najviše prostora. Tamo ćete vidjeti opciju za brisanje keš memorije. Poslije ovog koraka telefon može odmah da proradi brže, a slobodan prostor u memoriji će se primjetno povećati.

Još jedan problem su duplirani fajlovi koje pojedine aplikacije čuvaju u skrivenim folderima. Mnogi korisnici i ne znaju da na telefonu često postoje dvije kopije istog dokumenta, videa ili fotografije. Zbog toga memorija nestaje mnogo brže nego što deluje na prvi pogled.

Jedno od najpraktičnijih rješenja je cloud servis. Tako fajlovi ostaju dostupni kad god vam zatrebaju, ali više ne zauzimaju prostor u internoj memoriji uređaja. Uz to, brisanje duplikata dodatno rasterećuje sistem i pomaže telefonu da radi stabilnije i brže.

Na kraju, nije poenta samo da oslobodite nekoliko gigabajta. Redovno čišćenje keša i uklanjanje viška fajlova može da produži period u kojem telefon radi glatko, bez sjeckanja i usporavanja. Nekad je upravo to razlika između uređaja koji nervira i uređaja koji ponovo radi kako treba.

