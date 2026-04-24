logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FBI ostao bez "tajnog prolaza": Nova iOS nadogradnja sprečava čitanje obrisanih poruka

Autor Vesna Kerkez
0

"Rupa" u iOS-u omogućavala je FBI-u da pročita čak i obrisane notifikacije.

Apple je izbacio hitno ažuriranje za iPhone i iPad Izvor: YouTube / MacRumors

Apple je izbacio hitno ažuriranje za iPhone i iPad koje zatvara kritičnu rupu u bazi podataka notifikacija. Ovaj bezbjednosni propust omogućavao je policijskim agencijama, uključujući i FBI, da vide "obrisana" push obavještenja.

Electronic Frontier Foundation (EFF) navodi da je ovo bio jedan od načina na koji su istražni organi zaobilazili Apple-ov strogi stav o privatnosti.

Problem je postao javan kada je otkriveno da policija koristi posebne alate za pristup lokalno sačuvanim podacima aplikacije Signal. Iako bi poruka u samoj aplikaciji bila obrisana, njen sadržaj bi ostao "zaglavljen" u sistemskoj bazi obavještenja.

Direktorka Signala, Meredit Vitaker, ranije je upozorila na ovaj problem i zatražila od Apple-a hitnu reakciju. Nakon ažuriranja sistema, iz kompanije su poručili da su "veoma srećni što je Apple izdao zakrpu i bezbjednosno upozorenje".

Nova verzija, iOS 26.4.2, uvodi "poboljšanu obradu podataka" kako bi se osiguralo da obavještenja označena za brisanje više ne ostaju neočekivano sačuvana na uređaju. Ažuriranje je dostupno za sve podržane modele - od iPhone 11 pa naviše.

Stručnjaci iz EFF-a podsjećaju da je privatnost vaših obavještenja uvijek ranjiva na dva mjesta - u cloudu, gdje prolaze kroz servere, i na samom telefonu. Iako ova zakrpa rješava problem lokalnog skladištenja, i dalje se savjetuje oprez i podešavanje notifikacija tako da ne prikazuju sadržaj poruke na zaključanom ekranu.

Tagovi

Apple update sigurnost

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS