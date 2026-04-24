logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bežične slušalice najbrže propadaju zbog ove greške: Jedno pravilo im produžava vijek preko 3 godine

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Litijum-jonske baterije u slušalicama brzo stare, ali uz pravilno punjenje, manje ANC-a i redovno čišćenje mogu trajati i više od tri godine.

Kako produžiti trajanje baterije bežičnih slušalica Izvor: Shutterstock

Bežične slušalice imaju jednu veliku manu: njihova baterija kao da je "programirana" da počne da otkazuje već nakon godinu ili dvije. Ipak, uz nekoliko ključnih navika, vaš omiljeni par može ostati u punoj snazi i duže od tri godine.

Glavni krivac za kratak vijek je hemijsko trošenje litijum-jonskih baterija koje imaju svega 300 do 500 ciklusa punjenja.

Problem je u tome što su ove baterije relativno "male". Čim izgube 20% svog kapaciteta, vi to osjetite kao drastično kraće vrijeme slušanja muzike. Ako uz to stalno koristite aktivno poništavanje buke (ANC) na maksimalnoj glasnoći, bateriju bukvalno "pržite" ubrzanim tempom.

Najveća greška koju većina pravi je držanje baterije na ekstremima - ili je praznite do 0% ili je ostavljate da "leži" na punjaču na 100%.

Tu na scenu stupa pravilo 20/80.

Stručnjaci su jasni: baterija je najstabilnija kada se kreće u ovom rasponu. Neki giganti poput Sony-ja i Apple-a već uvode softverska rješenja koja usporavaju punjenje iznad 80%, ali najbolji kontrolor ste vi sami.

Osim punjenja, fizičko održavanje je presudno. Redovno čišćenje nije samo pitanje higijene, već zaštite osjetljivih komponenti koje, ako oksidiraju, trajno uništavaju kvalitet zvuka.

Pravilnim punjenjem i redovnim čišćenjem ne čuvate samo uređaj, već i svoj novčanik. Slušalice koje traju tri godine umjesto jedne ili dvije su najbolji način da uštedite novac.

Tagovi

slušalice baterija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

RECENZIJE

TIPS & TRICKS