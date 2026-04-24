Bežične slušalice najbrže propadaju zbog ove greške: Jedno pravilo im produžava vijek preko 3 godine

Litijum-jonske baterije u slušalicama brzo stare, ali uz pravilno punjenje, manje ANC-a i redovno čišćenje mogu trajati i više od tri godine.

Bežične slušalice imaju jednu veliku manu: njihova baterija kao da je "programirana" da počne da otkazuje već nakon godinu ili dvije. Ipak, uz nekoliko ključnih navika, vaš omiljeni par može ostati u punoj snazi i duže od tri godine.

Glavni krivac za kratak vijek je hemijsko trošenje litijum-jonskih baterija koje imaju svega 300 do 500 ciklusa punjenja.

Problem je u tome što su ove baterije relativno "male". Čim izgube 20% svog kapaciteta, vi to osjetite kao drastično kraće vrijeme slušanja muzike. Ako uz to stalno koristite aktivno poništavanje buke (ANC) na maksimalnoj glasnoći, bateriju bukvalno "pržite" ubrzanim tempom.

Najveća greška koju većina pravi je držanje baterije na ekstremima - ili je praznite do 0% ili je ostavljate da "leži" na punjaču na 100%.

Tu na scenu stupa pravilo 20/80.

Stručnjaci su jasni: baterija je najstabilnija kada se kreće u ovom rasponu. Neki giganti poput Sony-ja i Apple-a već uvode softverska rješenja koja usporavaju punjenje iznad 80%, ali najbolji kontrolor ste vi sami.

Osim punjenja, fizičko održavanje je presudno. Redovno čišćenje nije samo pitanje higijene, već zaštite osjetljivih komponenti koje, ako oksidiraju, trajno uništavaju kvalitet zvuka.

Pravilnim punjenjem i redovnim čišćenjem ne čuvate samo uređaj, već i svoj novčanik. Slušalice koje traju tri godine umjesto jedne ili dvije su najbolji način da uštedite novac.