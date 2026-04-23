Prije tačno 21 godinu internet se promijenio zauvijek: Da li se sjećate prvog snimka na YouTube-u?

Na današnji dan prije 21 godinu objavljen je prvi video na YouTube platformi.

Na današnji dan, 23. aprila 2005. godine, jedan čovjek je stajao ispred nastambe za slonove i izgovorio nekoliko rečenica o njihovim surlama. Taj snimak traje svega 19 sekundi, zove se "Me at the Zoo" (Ja u zoološkom vrtu) i predstavlja nultu tačku digitalne revolucije koju danas poznajemo kao YouTube.

Suosnivač platforme, Džaved Karim, tada vjerovatno nije ni sanjao da postavlja temelj za najveću video biblioteku u istoriji čovječanstva.

YouTube je tim kratkim, amaterskim snimkom otvorio vrata svima nama. Odjednom, svaki korisnik sa kamerom postao je potencijalni kreator sadržaja. Ono što je počelo kao hobi, preraslo je u globalni fenomen gdje obični ljudi grade karijere i zarađuju milione.

Danas, 21 godinu kasnije, YouTube je postao nezaobilazan dio naših života. Sa 2,5 milijardi posjetilaca svakog mjeseca, to je druga najveća platforma na svijetu i drugi najposećeniji sajt na planeti - odmah iza Google-a.

Ovaj uspjeh nije samo u brojkama, već u načinu na koji oblikuje modernu kulturu. Sve je krenulo od slonova, a završilo se platformom koja diktira trendove i mijenja način na koji učimo, zabavljamo se i komuniciramo.

Da li ste znali?

- YouTube su osnovala trojica bivših zaposlenih u PayPal-u - Stiv Čen, Čed Hurli i Džaved Karim;

- Iako "Me at the Zoo" ima stotine miliona pregleda, najgledaniji video snimci na platformi (poput dječijih pjesama i muzičkih spotova) premašili su 10 milijardi pregleda;

- Google je 2006. godine kupio platformu za 1,65 milijardi dolara, što se smatra jednim od najuspješnijih poslova u istoriji interneta;

- Platforma trenutno ima 2,58 milijardi aktivnih korisnika, od kojih 122 miliona YouTube koristi svakodnevno;

- Prihod YouTube-a u 2025. godini iznosio je 60 milijardi dolara.

