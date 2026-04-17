logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika promjena na YouTube-u: Sada možete da se otarasite Shorts klipova

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

YouTube je uveo opciju koja omogućava potpuno gašenje Shorts sadržaja.

YouTube omogućio ukidanje shortsa Izvor: Yasu31 / Shutterstock.com

YouTube je konačno uslišio molbe korisnika kojima je dosta "bombardovanja" kratkim, vertikalnim video snimcima. Nova verzija mobilne aplikacije donosi opciju koja omogućava da se Shorts potpuno onemogući, što će obradovati sve koji preferiraju klasičan 16:9 format i kvalitetan sadržaj.

Ova promjena dolazi kao dio alata za upravljanje vremenom, gdje je do sada minimalni limit za gledanje bio 15 minuta.

Izvor: Youtube

Sada je uvedena opcija od 0 minuta, što u praksi znači potpuno gašenje ove opcije. Kada aktivirate ovo ograničenje, svaki pokušaj ulaska u Shorts tab rezultiraće porukom da je vrijeme isteklo, čime se spriječava dalje listanje beskonačnog niza kratkih snimaka.

Ovaj potez Google-a nije samo estetski, već i zdravstveni. Shorts format je dizajniran da izaziva zavisnost brzim smjenjivanjem informacija, što istraživanja povezuju sa padom koncentracije i problemima sa pažnjom, naročito kod djece.

Pored mentalnog zdravlja, mnoge iritira i sama kultura vertikalnog snimanja. Video snimci u uspravnom formatu praktično su neupotrebljivi na televizorima i računarima, što, prema riječima stručnjaka, kvari doživljaj onoga što je snimljeno.

Da biste aktivirali ovu opciju, potrebno je da u podešavanjima YouTube aplikacije odete na sekciju "Time Management" (Upravljanje vremenom), a zatim izaberete "Shorts Feed Limit". Tu jednostavno podesite limit na nulu i ponovo preuzmite kontrolu nad svojom početnom stranom.

Tagovi

youtube shorts podešavanja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS