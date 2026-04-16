logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Xbox-u priznali ono što gejmere najviše boli: Game Pass preskup - sprema se zaokret?

U Xbox-u priznali ono što gejmere najviše boli: Game Pass preskup - sprema se zaokret?

Autor H.K. Izvor Smartlife
0

Nova direktorka Xbox-a priznala je da su trenutne cijene Game Pass-a problem.

U Xbox-u priznali da je Game pass preskup Izvor: Shutterstock

Nova generalna direktorka Xbox-a, Aša Šarma, tek je nekoliko mesjeci na funkciji, ali prve naznake promjena već postoje. Zapravo, deluje da bi Xbox uskoro mogao da postane pristupačniji za korisnike.

Prema pisanju The Verge-a, Šarma je zaposlenima poslala memorandum u kojem se osvrće na trenutne cijene Game Pass pretplate. U fokusu je upravo ono što mnoge korisnike najviše boli - sve skuplja usluga.

Poskupljenja su postala ozbiljan problem za Xbox. Microsoft je u posjlednjih 15 mjeseci dva puta povećavao cijenu Game Pass-a, što je mnoge natjeralo da preispitaju da li se pretplata i dalje isplati.

To ne znači da ponuda nije bogata. Naprotiv, Xbox i dalje nudi veliki broj naslova. Aprilsko ažuriranje donosi indi igre poput Hades 2, novi projekat studija Double Fine pod nazivom Kiln, ali i velika imena poput Call of Duty: Modern Warfare.

Upravo bi Call of Duty mogao da bude ključ problema. Izvori The Verge-a tvrde da je dodavanje ove franšize u Game Pass imalo direktan uticaj na povećanje cijena. Razlog je jasan - Microsoft bi izgubio ogroman prihod kada bi najnovije igre iz serijala odmah bile dostupne u pretplati.

Ipak, prerano je za zaključke. Nije sigurno da li Šarmin memorandum znači da Xbox mijenja kurs ili je u pitanju samo interno priznanje problema.

Postoji i druga strana priče. Kompanija bi mogla da dodatno zakomplikuje ponudu novim nivoima pretplate, što bi odbilo dio korisnika.

I pored toga, jedna stvar djeluje pozitivno. Nakon niza zbunjujućih odluka u prethodnim godinama, činjenica da Xbox prepoznaje problem sa cijenama djeluje kao korak u dobrom smjeru.

Izvor: B92

Tagovi

xbox

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS