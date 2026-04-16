Velika skandal sa kolačićima: Giganti ignorišu naše "ne" - više im se isplati da plate kaznu

Nova analiza tvrdi da mnogi sajtovi i dalje šalju kolačiće čak i kada korisnik to jasno odbije.

Iritantni prozori za kolačiće koji iskaču na svakom sajtu trebalo bi da nude izbor. Međutim, nova analiza iz Kalifornije tvrdi da najveće ad-tech kompanije šalju kolačiće bez obzira na to šta kliknete, jer im je profitabilnije da plaćaju kazne nego da ostanu bez vaših podataka.

Izveštaj kompanije webXray otkriva da tehnološki giganti nastavljaju da vas prate širom interneta čak i kada eksplicitno kliknete na "odbijam".

Brojke iz marta 2026. godine su prilično poražavajuće. Čak 55% sajtova ubacuje kolačiće nakon što ih korisnik odbije, dok 78% banera za saglasnost zapravo ne radi ništa da bi sprovelo vašu odluku.

Google i Microsoft su pod najvećim udarom kritika. Njihovi sistemi često šalju komande za praćenje istog trenutka kada dobiju signal da ste ih odbili. Procjenjuje se da Google ignoriše čak 86% zahtjeva za isključivanje, dok Microsoft nastavlja da prati ljude na trećini sajtova koji koriste njihovu mrežu.

Meta ima još direktniji pristup - njihov kod za praćenje navodno uopšte ni ne provjerava da li ste mu dali dozvolu ili ne.

Timoti Libert, osnivač webXray-a i bivši inženjer u Google-u, kaže da šefovi ovih kompanija kazne tretiraju kao običan porez na poslovanje koji je uvijek manji od zarade koju im donosi špijuniranje.

Sve tri kompanije odbacuju ove tvrdnje i kažu da je izvještaj pogrešno protumačio njihovu tehnologiju. Microsoft tvrdi da su neki kolačići neophodni za rad sajta, dok Meta navodi da vlasnici sajtova imaju opcije kojima mogu da zaobiđu signale za isključivanje.

Dok se regulatori trude da uvedu red, realnost na terenu pokazuje da je naša privatnost postala roba koju velike korporacije jednostavno otkupljuju novcem od kazni.