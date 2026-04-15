Evropska aplikacija za potvrđivanje starosti je spremna: Povreda privatnosti ili zaštita dece na internetu?

EU je razvila aplikaciju koja omogućava provjeru starosti bez otkrivanja identiteta, sa ciljem zaštite djece od opasnog sadržaja.

Izvor: Shutterstock

Evropska aplikacija za potvrđivanje starosti je tehnički potpuno spremna i njena primjena moći će da počne do ljeta, rekla je predsjednica Evropske komsije Ursula fon der Lajen, predstavljajući napredak na razvoju te aplikacije.

Kako je rekla, radi se o ključnom alatu za zaštitu djece na internetu od neadekvatnog i ilegalnog sadržaja i online predatora.

"Ta aplikacija omogućiće korisnicima da dokažu svoje godine kad pristupaju internet platformama, baš kao što prodavnice verifikuju godine onih koje dolaze da kupuju alkohol", objavila je predsjednica Komsije.

Aplikacija je napravljena po uzoru na sertifikate uvedene prilikom pandemije kovida i koja je "omogućila da idemo na koncerte ili putujemo", rekla je Fon der Lajen, objašnjavajući da je ona jednostavna za korišćenje, pouzdana, besplatna i otvorenog koda.

U EU naglašavaju da će svaki korisnik dokazivati da ispunjava starosni uslov bez otkrivanja identiteta, tačnog datuma rođenja ili dijeljenja ličnih dokumenata sa platformama. Podaci će biti isključivo u novčaniku na uređaju korisnika, a ne u bazama podataka platformi.

"Ova aplikacija poštuje najviše standarde privatnosti u svijetu. Korisnici će dokazivati svoje godine ne otkrivajući nijedan lični podatak, u potpunosti je anonimna i korisnici ne mogu biti praćeni", naglasila je Fon der Lajen.

Aplikacija se već testira u šest država članica: Francuskoj, Italiji, Španiji, Danskoj, Grčkoj i na Kipru, koje je, uz Irsku, Fon der Lajen nazvala predvodnicma u ovoj oblasti.

Uvođenje kontrole starosti je direktno povezano sa Zakonom o digitalnim uslugama (DSA), koji obavezuje velike internet platforme da uvedu stroge i pouzdane sisteme verifikacije starosti.

Izvor: N1Info