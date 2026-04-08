Primjena od sljedeće godine: Grčka priprema zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Grčki premijer Kirijakos Micotakis saopštio je da Vlada Grčke priprema uvođenje zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu i tinejdžere mlađe od 15 godina, koja će stupiti na snagu sljedeće godine.

Izvor: Shutterstock

Micotakis je u obraćanju mladima putem "TikToka" priznao da mjera može da izgleda nepravedno, ali je insistirao da je neophodna iz zdravstvenih razloga.

On je rekao da dizajn pojedinih aplikacija izaziva zavisnost i da je model njihovog profita zasnovan na pažnji mladih i na tome koliko vremena provode pred ekranima, prenosi portal "Ekatimerini".

Micotakis je ukazao da takvo ponašanje mladima "oduzima dio nevinosti i slobode" i da to mora da prestane.

Premijer je rekao da će prijedlog zakona biti podnesen u parlamentu tokom ljeta, sa ciljem da stupi na snagu 1. januara sljedeće godine.

Vlada Grčke već je zabranila upotrebu mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.

(Srna)