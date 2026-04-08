Primjena od sljedeće godine: Grčka priprema zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Grčki premijer Kirijakos Micotakis saopštio je da Vlada Grčke priprema uvođenje zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu i tinejdžere mlađe od 15 godina, koja će stupiti na snagu sljedeće godine.

Grčka priprema zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina Izvor: Shutterstock

Micotakis je u obraćanju mladima putem "TikToka" priznao da mjera može da izgleda nepravedno, ali je insistirao da je neophodna iz zdravstvenih razloga.

On je rekao da dizajn pojedinih aplikacija izaziva zavisnost i da je model njihovog profita zasnovan na pažnji mladih i na tome koliko vremena provode pred ekranima, prenosi portal "Ekatimerini".

Micotakis je ukazao da takvo ponašanje mladima "oduzima dio nevinosti i slobode" i da to mora da prestane.

Premijer je rekao da će prijedlog zakona biti podnesen u parlamentu tokom ljeta, sa ciljem da stupi na snagu 1. januara sljedeće godine.

Vlada Grčke već je zabranila upotrebu mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama. 

(Srna)

