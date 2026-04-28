Oglasilo se ministarstvo: Kazniti odgovorne za bacanje uginulih svinja

Autor Dragana Božić
0

Ministarstvo poljoprivrede Srpske upozorilo je da leševi svinja uz Drinu u Johovcu predstavljaju rizik od širenja zaraznih bolesti, posebno afričke kuge, te zatražilo hitno utvrđivanje odgovornosti i sankcije.

Ministarstvo poljoprivrede traži sankcije za bacanje uginulih svinja Izvor: Grad Bijeljina

Riječ je, kako navode, o krajnje neodgovornom i potpuno neprihvatljivom ponašanju.

"Ovakav čin nije samo grubo kršenje propisa, već direktno ugrožavanje zdravlja životinja, javnog zdravlja, životne sredine i domaće stočarske proizvodnje", ocijenili su Ministarstva.

Podsjećaju da je afrička kuga svinja u prethodnom periodu nanijela ogromnu ekonomsku štetu svinjarskoj proizvodnji, dovela do gubitka velikog broja grla i ostavila teške posljedice po proizvođače i čitav sektor.

"Nakon svih napora koje institucije i proizvođači ulažu u suzbijanje ove bolesti, ovakva neodgovornost je apsolutno nedopustiva", navode iz Ministarstva.

Dodaju da odbacivanje leševa u prirodu, posebno uz vodotok, može imati nesagledive posljedice po epizootiološku situaciju i direktno ugroziti mjere koje se grade radi zaštite domaće proizvodnje.

Poručuju da ovakav postupak nije samo neodgovornost pojedinca, već čin koji može ugroziti čitav sektor.

"Nadležni veterinarski inspektori i epizootiolozi Veterinarskog instituta `Dr Vaso Butozan` nalaze se na terenu, izvršena su uzorkovanja i preduzimaju sve potrebne mjere radi utvrđivanja uzroka uginuća i procjene svih epidemioloških rizika. Očekujemo hitno utvrđivanje odgovornosti i najoštrije sankcionisanje počinilaca", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva napominju da u trenutku kada se sektor još oporavlja od posljedica afričke kuge svinja, bilo kakvo ugrožavanje zdravlja životinja mora biti predmet najoštrije osude i odlučne reakcije institucija. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

