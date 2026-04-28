Leševi svinja na obali Drine: Sumnja se na nezakonito odlaganje, veterinarske službe na terenu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Na obali rijeke Drine, u mjestu Johovac kod Bijeljine, pronađeno je deset uginulih svinja, što je izazvalo zabrinutost nadležnih službi i građana.

Na obali Drine pronađeni leševi svinja Izvor: Grad Bijeljina

Kako je saopšteno iz Gradske uprave Bijeljine, veterinarski inspektori Gradske uprave Bijeljina, zajedno sa predstavnicima Veterinarskog instituta „Dr Vaso Butozan“, izašli su na lice mjesta kako bi utvrdili okolnosti ovog slučaja.

Tokom uviđaja utvrđeno je da se leševi nalaze u vodi i neposredno uz obalu, te da su u poodmakloj fazi raspadanja, što ukazuje da su tu odloženi prije oko 15 dana.

Dodatnu sumnju izaziva činjenica da na životinjama nisu pronađene ušne markice, zbog čega je za sada nemoguće utvrditi njihovo porijeklo, a nadležni ne isključuju mogućnost namjernog prikrivanja odgovornosti.

Zbog pojave afričke kuge svinja u regionu, odmah su uzeti uzorci za laboratorijsku analizu, a rezultati se očekuju u naredna 24 časa.

Nadležne službe su u međuvremenu započele sanaciju terena kako bi se spriječile eventualne posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu, dok policija radi na identifikaciji odgovornih za ovaj incident.

Iz Gradske uprave upućen je apel građanima da prijavljuju slične slučajeve, naglašavajući da je riječ o ozbiljnom krivičnom djelu koje može imati šire posljedice po javno zdravlje.

