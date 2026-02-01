logo
Ekološka bomba u Stocu: Deponija uz Bregavu truje rijeku i stanovništvo (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor Hercegovina.info
Neformalna grupa građana Badanj upozorila je na, kako navode, dugogodišnji ozbiljan ekološki problem u Stocu, gdje se gradska deponija nalazi na svega tridesetak metara od korita rijeke Bregave, i to bez važeće ekološke dozvole.

Deponija uz Bregavu truje stanovništvo Izvor: NGG Pokret protiv divljih deponija Stolac

Prema njihovim navodima, otpad se godinama odlaže uz samu obalu rijeke, a tokom jačih padavina dolazi do ispiranja štetnih i potencijalno toksičnih materija iz deponije direktno u vodotok.

"Svaka jača kiša ispira sadržaj deponije u rijeku Bregavu, vodu koju lokalno stanovništvo koristi za svakodnevni život i poljoprivredu", upozoravaju iz Neformalne grupe Badanj.

Navode kako su posljedice već vidljive na terenu. Ističu da u rijeci postepeno nestaje biljni i životinjski svijet, dok je poljoprivredna proizvodnja u neposrednoj blizini postala gotovo nemoguća, piše Hercegovina.info.

"Uzgoj voća i povrća sve je teži, a za mnoge porodice upravo je to jedini izvor prihoda", poručuju, dodajući da je zdravlje stanovništva ozbiljno ugroženo.

Posebno naglašavaju činjenicu da se deponija nalazi u blizini Badanjske pećine i uz rijeku koja predstavlja prirodno bogatstvo i dio zaštićenog prostora, zbog čega situaciju opisuju kao "ekološku bombu" čije posljedice mogu biti dugoročne i nepopravljive.

U videu koji su objavili na svojoj Facebook stranici govori mještanin koji, kako navode, cijeli život poznaje rijeku Bregavu i danas svjedoči njenom postepenom propadanju.

Njegovo svjedočenje, ističu, predstavlja glas lokalne zajednice koja godinama upozorava na problem, ali bez institucionalne reakcije.

Iz Neformalne grupe Badanj navode da su o problemu u više navrata obavještavali Grad Stolac, Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vladu Federacije BiH i nadležne inspekcijske službe, ali do danas, tvrde, nije preduzeta nijedna konkretna mjera.

"Vrijeme za reakciju ističe, a šteta se svakim danom povećava", poručuju, pozivajući nadležne institucije da hitno reaguju kako bi se spriječilo dalje zagađenje rijeke Bregave.

(Mondo)

Tagovi

stolac Bregava deponija ekologija

