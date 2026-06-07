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"Amerika će se navići na bol": Prijetnja Irana nakon napada na američke vojne baze na Bliskom istoku 1

"Amerika će se navići na bol": Prijetnja Irana nakon napada na američke vojne baze na Bliskom istoku

Autor Aleksandar Blagić
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Portparol iranskog parlamenta brutalno zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama.

Iran prijeti SAD-u Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portparol iranskog parlamenta Ebrahim Rezai je na svom "X" nalogu zaprijetio je Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je Iran danas izveo napade na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. On je najavio još brutalnije napade u narednom periodu i da bi Sjedinjene Države trebalo da se naviknu na to.

"Iran više neće biti uzdržan. Sjedinjene Države će se navići na bol", naveo je on na svom "X" nalogu.

Iran je prije napada na američke vojne baze optužio Sjedinjene Države da su prekršile prekid vatre napadima na iranske vojne radare. 

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Tagovi

Iran SAD rat

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Komentari 1

Svi komentari

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Brko

Ovi moderni ratovi. Ne može čovjek ni stranu odabrati, kad su svi ..... Pustite naftu, a vi se pobijte do zadnjeg što se mene tiče.

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Hvala što ste poslali vijest.

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