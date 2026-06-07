"Amerika će se navići na bol": Prijetnja Irana nakon napada na američke vojne baze na Bliskom istoku

Portparol iranskog parlamenta brutalno zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama.

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Portparol iranskog parlamenta Ebrahim Rezai je na svom "X" nalogu zaprijetio je Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je Iran danas izveo napade na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. On je najavio još brutalnije napade u narednom periodu i da bi Sjedinjene Države trebalo da se naviknu na to.

"Iran više neće biti uzdržan. Sjedinjene Države će se navići na bol", naveo je on na svom "X" nalogu.

ما در حال تثبیت یک معادله ایرانی در منطقه هستیم که طی آن، ایران دیگر در برابر هیچ شرارت و بی‌نظمی خویشتن‌داری نمی‌کند. مقداری برای آمریکایی‌ها درد و خرج دارد اما عادت خواهند کرد. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14)June 6, 2026

Iran je prije napada na američke vojne baze optužio Sjedinjene Države da su prekršile prekid vatre napadima na iranske vojne radare.