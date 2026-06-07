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Odluka o kandidatu za predsjednika Republike Srpske: Danas nova sjednica Glavnog odbora SDS-a

Odluka o kandidatu za predsjednika Republike Srpske: Danas nova sjednica Glavnog odbora SDS-a

Autor Haris Krhalić
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Glavni odbor SDS-a danas u Istočnoj Ilidži donosi odluku o kandidatu za predsjednika Republike Srpske.

Branko Blanuša Izvor: SDS

Glavni odbor Srpske demokratske stranke danas bi trebalo da donese konačnu odluku o kandidaturi za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima.

Sjednica SDS-a počinje u 13 časova i održava se u Istočnoj Ilidži.

Prema navodima koje je na svom blogu objavio Nebojša Vukanović, predsjednik SDS-a Branko Blanuša ostao je pri ranijim stavovima i odluci stranačkih organa da upravo on bude kandidat SDS-a i dijela opozicije za predsjednika Republike Srpske.

Vukanović navodi da Blanuša ne namjerava da se povuče u korist Draška Stanivukovića, te da čvrsto insistira na poštovanju odluka koje su ranije donijeli stranački organi.

Podsjećamo, Predsjedništvo SDS-a je ranije donijelo zvaničnu odluku da kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša, dok će konačnu riječ o toj odluci dati Glavni odbor na današnjem zasjedanju.

Pregovori između SDS-a i Pokreta Sigurna Srpska do sada nisu rezultirali dogovorom o zajedničkom kandidatu za funkciju predsjednika Republike Srpske.

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Tagovi

Branko Blanuša SDS predsjednik RS Izbori 2026

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