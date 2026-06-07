Policajci spasili ženu od utapanja u Drini

Zvornički policajci spasili su ženu Z. V. od utapanja u Drini, rečeno je iz Policijske uprave Zvornik.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policiji je sinoć oko 19.30 časova prijavljeno da Drina u blizini zvorničkog naselja Meterize nosi nepoznatu ženu, koja se grčevito borila da izađe iz vode i dozivala u pomoć.

Policajci su odmah reagovali, ušli u Drinu i iz vode izvukli ženu, koja je sanitetskim vozilom prevezena u Bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje.

Od utapanja su je spasila četiri policijska službenika Policijske stanice Zvornik. Pretpostavlja se da je žena upala u Drinu u blizini Gradske plaže, odakle je voda nosila oko 800 metara.