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Policajci spasili ženu od utapanja u Drini

Policajci spasili ženu od utapanja u Drini

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Zvornički policajci spasili su ženu Z. V. od utapanja u Drini, rečeno je iz Policijske uprave Zvornik.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policiji je sinoć oko 19.30 časova prijavljeno da Drina u blizini zvorničkog naselja Meterize nosi nepoznatu ženu, koja se grčevito borila da izađe iz vode i dozivala u pomoć.

Policajci su odmah reagovali, ušli u Drinu i iz vode izvukli ženu, koja je sanitetskim vozilom prevezena u Bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje.

Od utapanja su je spasila četiri policijska službenika Policijske stanice Zvornik. Pretpostavlja se da je žena upala u Drinu u blizini Gradske plaže, odakle je voda nosila oko 800 metara.

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Tagovi

policija MUP RS Zvornik Drina

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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