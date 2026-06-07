Srednja škola unutrašnjih poslova ispratila 188 maturanata: Novi kadrovi do kraja godine u redovima MUP-a RS

Školovanje u desetoj klasi Srednje škole unutrašnjih poslova uspješno je okončalo 188 maturanata, koji će biti upućeni na šestomjesečni pripravnički rad u MUP RS.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U desetoj klasi Srednje škole unutrašnjih poslova školovanje je uspješno okončalo 188 maturanata, koji će nakon polaganja svečane zakletve biti upućeni na šestomjesečni pripravnički rad u organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

"To znači da ćemo do kraja godine dobiti još 188 mladih kolega u našim redovima. Jedan broj njih nastaviće školovanje na Vojnoj akademiji u Beogradu, a veći broj, takođe, namjerava da upiše studije", rečeno je Srni u MUP-u.

Iz MUP-a su podsjetili da je ovo druga generacija maturanata koje ova škola ispraća nakon reosnivanja, te su napomenuli da su od osnivanja Škole 1992. godine učenici prethodnih klasa diplomirali u periodu od 1992 do 2001. godine.

Za učenike koji žele da pomažu građanima i da se bave profesijom koju odlikuje humanost, požrtvovanost, hrabrost, iz MUP-a su istakli da upišu Srednju školu unutrašnjih poslova.

"To je škola u kojoj ćete steći znanje i vještine neophodne za policijski posao, ali isto tako osjetiti i doživjeti školovanje i obuku koja je sigurno drugačija od dosadašnjeg školovanja", kažu u MUP-u Srpske.