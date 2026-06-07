logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srednja škola unutrašnjih poslova ispratila 188 maturanata: Novi kadrovi do kraja godine u redovima MUP-a RS

Srednja škola unutrašnjih poslova ispratila 188 maturanata: Novi kadrovi do kraja godine u redovima MUP-a RS

Autor Haris Krhalić
0

Školovanje u desetoj klasi Srednje škole unutrašnjih poslova uspješno je okončalo 188 maturanata, koji će biti upućeni na šestomjesečni pripravnički rad u MUP RS.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

U desetoj klasi Srednje škole unutrašnjih poslova školovanje je uspješno okončalo 188 maturanata, koji će nakon polaganja svečane zakletve biti upućeni na šestomjesečni pripravnički rad u organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

"To znači da ćemo do kraja godine dobiti još 188 mladih kolega u našim redovima. Jedan broj njih nastaviće školovanje na Vojnoj akademiji u Beogradu, a veći broj, takođe, namjerava da upiše studije", rečeno je Srni u MUP-u.

Iz MUP-a su podsjetili da je ovo druga generacija maturanata koje ova škola ispraća nakon reosnivanja, te su napomenuli da su od osnivanja Škole 1992. godine učenici prethodnih klasa diplomirali u periodu od 1992 do 2001. godine.

Za učenike koji žele da pomažu građanima i da se bave profesijom koju odlikuje humanost, požrtvovanost, hrabrost, iz MUP-a su istakli da upišu Srednju školu unutrašnjih poslova.

"To je škola u kojoj ćete steći znanje i vještine neophodne za policijski posao, ali isto tako osjetiti i doživjeti školovanje i obuku koja je sigurno drugačija od dosadašnjeg školovanja", kažu u MUP-u Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ