Minić najavio pomoć porodicama čija djeca nisu dobila mjesto u produženom boravku

Minić najavio da će Vlada Republike Srpske porodicama jednokratno obezbijediti dodatnu finansijsku podršku za korišćenje privatnog smještaja. Istovremeno, najavljeno je povećanje kapaciteta produženog boravka u Banjaluci.

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Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da će Vlada Republike Srpske finansijski pomoći porodicama čija djeca nisu uspjela da dobiju mjesto u produženom boravku u osnovnim školama.

Minić je rekao da mu se veliki broj roditelja obratio zbog problema sa nedostatkom kapaciteta, posebno u Banjaluci, gdje, kako je naveo, više od 400 učenika nije u mogućnosti da koristi produženi boravak.

“Mnogi roditelji su mi se obratili sa problemom da nemaju mogućnost smještajnih kapaciteta za produženi boravak njihove djece u osnovnim školama. Taj problem je najizraženiji u Banjaluci i preko 400 naših školaraca nisu u mogućnosti da ostvare produženi boravak i, nažalost, moraju da ga traže u privatnim smještajima”, rekao je Minić.

Jednokratna pomoć porodicama

Premijer je najavio da će dati nalog Vladi Republike Srpske i resornim ministarstvima da već na narednoj sjednici, koja je zakazana za četvrtak, razmotre način pružanja finansijske pomoći ovim porodicama.

Prema njegovim riječima, cilj je da porodice dobiju dodatna sredstva kako bi mogle da obezbijede produženi boravak za djecu u privatnim kapacitetima, pod približno istim uslovima kao porodice čija djeca koriste javne ustanove.

“Ja kao premijer ću dati nalog Vladi Republike Srpske, resornim ministarstvima, da već na sljedećoj sjednici Vlade u četvrtak, Vlada jednokratno odreaguje prema ovim porodicama, obezbijedi im dodatna finansijska sredstva kako bi mogli imati zadovoljavajuće smještajne kapacitete u smislu produženog boravka pod prilično istim uslovima kao i oni koji to koriste u javnim ustanovama”, naveo je Minić.

Najavljeno povećanje kapaciteta

Minić je poručio da jednokratna finansijska pomoć predstavlja privremeno rješenje, dok je dugoročni cilj povećanje kapaciteta za produženi boravak u Banjaluci.

“Želimo da budemo odgovorni, želimo da budemo prema našim najmlađim i senzibilni, ali paralelno s ovim ćemo raditi na povećanju smještajnih kapaciteta u Banjaluci, što je osnovni problem koji je trenutno evidentan i koji će Vlada Republike Srpske riješiti”, rekao je premijer Republike Srpske.

Time bi, kako je najavljeno, trebalo da bude riješen problem nedostatka mjesta koji je posebno izražen u Banjaluci, gdje roditelji zbog ograničenih kapaciteta javnih ustanova traže alternativna rješenja za čuvanje djece nakon nastave.